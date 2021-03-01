Евгений Плющенко: «Я хочу стать тренером номер один, сделать свою школу фигурного катания лучшей в стране. Это моя цель»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о своих целях в тренерской карьере.

– Я очень целеустремленный. Вот даже сейчас, вроде у меня все есть, но осесть и ничего не делать ⁠– это не про меня. Я очень люблю мечтать и мечтаю о разном.

Сегодня моя мечта ⁠– это воспитать своего сына как спортсмена. Он будет очень хорошим человеком, воспитанным, уважать людей, ценить их, будет очень добрым, порядочным ⁠– мы прикладываем к этому усилия.

Но кроме этого я хочу сделать Сашу хорошим и дерзким спортсменом. Дерзким в плане программ, соревнований. Если ты очень добрый на соревнованиях ⁠=- ничего не получится, по крайней мере, со мной так было.

У меня и младший сын растет – Арсений, и я бы тоже хотел, чтобы он стал спортсменом. Хоккей? Футбол? Фигурное катание? Не знаю, до этого еще далеко, но уж на коньки его точно поставим. Так что да, мои главные мечты связаны с детьми ⁠— вырастить их людьми с большой буквы и помочь им на их пути.

Ну и, конечно, хочу, чтобы не только мои дети, но и мои спортсмены были только номером один. Я хочу сделать свою школу фигурного катания лучшей в стране и мы прилагаем к этому много усилий. Так что будем работать.

– А какое наследие вы бы хотели оставить в спорте? Хотели бы вы, чтобы вас вспоминали как великого атлета или все-таки как великого тренера?

– Как атлет я уже, конечно, вошел в историю. Меня помнят, меня знают. Я второй фигурист в мире после Гиллиса Графстрема, который выиграл четыре олимпийских медали. Не первый, конечно, но что ж поделать.

А как тренеру до того, чтобы войти в историю, мне еще далеко. Но да, сейчас это моя цель. Я хочу стать тренером номер один, вот хотя бы тут хочу стать первым.

– А кто ваш главный конкурент за это звание?

– Алексей Николаевич Мишин, конечно, который воспитал меня. С тех пор как я начал тренировать, мы часто встречаемся с Мишиным и он каждый раз меня спрашивает: «Ну как? Нравится?»

А когда я отвечаю, что да, нравится, он мне говорит: «Я тренирую уже 55 лет. А у тебя какие планы?». И что мне остается? Только ответить: «Алексей Николаевич, я буду стараться. Может, не 55 лет, может, меньше». Но кто знает? – сказал Плющенко.

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