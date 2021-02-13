Медведева и Ягудин снимутся в сериале о фигурном катании «Последний аксель». Они также выступили в качестве консультантов проекта

Двукратная чемпионка мира и олимпийский чемпион примут участие в съемках сериала о фигурном катании.

«Последний аксель» – это последняя попытка фигуристки Кати совершить самый сложный прыжок как на льду, так и в своей жизни. После внезапной смерти своего отца – домашнего тирана – Катя приезжает в Москву, чтобы попасть в команду не менее жесткого тренера и выступить на чемпионате мира по фигурному катанию», – говорится в пресс-релизе.

Ягудин, Медведева и ее мама Жанна выступили в качестве консультанов. Фигуристка также появится в кадре в роли самой себя, чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 сыграет роль хореографа.

«Фигурное катание – один из самых любимых в народе видов спорта, поэтому неточностей тут быть не должно. Евгения Медведева и ее команда нам очень помогли даже в таких нюансах, как взаимоотношения девочек-спортсменок в раздевалках, подготовка к выходу на лед, ритуалы перед или после выступлений, все эти тонкости помогают сделать историю достоверной», – рассказала продюсер Дарья Легони-Фиалко.

Главные роли сыграют Ангелина Загребина, Елена Подкаминская, Михаил Трухин, Карина Разумовская. У актеров будут профессиональные дублеры, при этом они тоже тренируются на льду – с ними занимаются тренеры школы . Съемки сериала стартуют 1 марта в Санкт-Петербурге, премьера запланирована на середину 2021 года.