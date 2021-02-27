Евгений Плющенко: «Косторная готова освоить четверной прыжок. Но чуть позже, чуть позже»

Тренер Евгений Плющенко ожидает, что его ученица Алена Косторная восстановит тройной аксель и исполнит четвертной прыжок в олимпийском сезоне.

Косторная ни разу не прыгала триксель в текущем сезоне, а накануне заняла 6-е место в короткой программе в финале Кубка России (для отбора на ЧМ-20021 нужна победа).

«Конечно, без тройного акселя ей будет тяжело бороться. Добавление одного возможно. Если она будет здорова, сможет выполнить тройной аксель, без сомнений.

Для Олимпийских игр ей нужен четверной прыжок, она может сделать (один).

Когда она перешла ко мне в группу летом, она была травмирована. Мы ждали две недели из-за этой травмы, потом начали тренироваться со старыми травмами. В нашем спорте важно быть здоровым.

Но я знаю, Алена готова освоить четверной прыжок. Но чуть позже, чуть позже. Какой четверной прыжок? Это будет секрет», – цитирует Плющенко «РИА Новости» со ссылкой на olympicchannel.com.

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