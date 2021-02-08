«Как некоторые видят меня на пресс-конференции после командника». Медведева записала видео под аудиодорожку из «Голодных игр»

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Российская фигуристка Евгения Медведева пошутила насчет реакции болельщиков на пресс-конференцию после командного турнира сборной России.

«Как некоторые видят меня на пресс-конференции после командника», – написала Медведева.

Она записала видео с аудиодорожкой из фильма «Голодные игры»: «Здравствуйте, здравствуйте. Мы отмечаем 75-ю годовщину и третью квартальную бойню «Голодных игр».

«Меня не трогай – я не пахну». Перепалка Загитовой и Медведевой после командного турнира фигуристов

@evgeniamedvedeva99

Как некоторые видят меня на пресс-конференции после командника

♬ оригинальный звук – Skinny Jenny

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