«Как некоторые видят меня на пресс-конференции после командника». Медведева записала видео под аудиодорожку из «Голодных игр»

Российская фигуристка пошутила насчет реакции болельщиков на пресс-конференцию после командного турнира сборной России.

«Как некоторые видят меня на пресс-конференции после командника», – написала Медведева.

Она записала видео с аудиодорожкой из фильма «Голодные игры»: «Здравствуйте, здравствуйте. Мы отмечаем 75-ю годовщину и третью квартальную бойню «Голодных игр».

«Меня не трогай – я не пахну». Перепалка Загитовой и Медведевой после командного турнира фигуристов