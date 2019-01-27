Алена Косторная: «Медведева – эталон фигурного катания. Что бы ни случилось, она выдавала свой максимум»

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная сыграла в игру, где нужно было описать других фигуристов одним словом.
«Анна Щербакова – интеллигентная. У Ани очень интересный характер, сильный, волевой, но при этом она очень нежная снаружи.
Алина Загитова – несломленная. Я считаю, это так. Что бы ни происходило, Алина всегда находит в себе силы перебороть все.
Юдзуру Ханю – невероятный. Невероятный спортсмен, который многого добился. Безусловно, очень сильный. Сильный прежде всего характером, потому что не каждый может сделать то, что делал Юдзуру на льду.
Евгения Медведева – эталон фигурного катания. Потому что Женя, несмотря на все трудности, выигрывала. Что бы ни случилось, она всегда выдавала свой максимум.
Нэтан Чен. После общения на некоторых соревнованиях я сделала вывод, что это такой добряк, который за любой кипиш, и который всегда вытаскивает своих друзей из каких-то неприятностей или трудностей», – рассказала Косторная.
Алену Косторную называют эталоном фигурного катания, а она мечтает о конном спорте (даже копит на лошадь) и карьере нейрохирурга
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European champion Alena Kostornaia describes her fellow figure skaters Yuzuru Hanyu, Alina Zagitova, Evgenia Medvedeva, Nathan Chen and Anna Shcherbakova with just one word.— Olympic Channel (@olympicchannel) July 17, 2020
Full interview with Alena: https://t.co/IIz34Ew3X4@ISU_Figure @Olympic_Russia pic.twitter.com/0Z5wQUm59W