Алена Косторная: «Медведева – эталон фигурного катания. Что бы ни случилось, она выдавала свой максимум»

Чемпионка Европы 2020 года сыграла в игру, где нужно было описать других фигуристов одним словом.

– интеллигентная. У Ани очень интересный характер, сильный, волевой, но при этом она очень нежная снаружи.

Алина Загитова – несломленная. Я считаю, это так. Что бы ни происходило, Алина всегда находит в себе силы перебороть все.

– невероятный. Невероятный спортсмен, который многого добился. Безусловно, очень сильный. Сильный прежде всего характером, потому что не каждый может сделать то, что делал Юдзуру на льду.

– эталон фигурного катания. Потому что Женя, несмотря на все трудности, выигрывала. Что бы ни случилось, она всегда выдавала свой максимум.

Нэтан Чен. После общения на некоторых соревнованиях я сделала вывод, что это такой добряк, который за любой кипиш, и который всегда вытаскивает своих друзей из каких-то неприятностей или трудностей», – рассказала Косторная.

European champion Alena Kostornaia describes her fellow figure skaters Yuzuru Hanyu, , Evgenia Medvedeva, Nathan Chen and Anna Shcherbakova with just one word.



Full interview with Alena: https://t.co/IIz34Ew3X4@ISU_Figure @Olympic_Russia pic.twitter.com/0Z5wQUm59W