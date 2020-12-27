Тренер Дмитрий Михайлов: «Трусова не просто «попрыгунчик», как кому-то кажется. Она теперь другая»

Дмитрий Михайлов, тренер академии , прокомментировал выступление российской фигуристки на чемпионате страны в Челябинске, а также рассказал о работе со спортсменкой.

«На этом чемпионате получилось все, что она могла на данный момент. Были свои трудности при подготовке, но она со своей стороны показала два шикарных и чистых проката. Баллы комментировать не буду, это лишнее. Самое главное – мы показали огромную прибавку, прогресс во всем. И во вращениях, и в дорожках, и в катании, и в музыкальности Саши. Это была Саша, которая снова сделала шаг вперед.

Саша не проиграла чемпионат России, я это так не воспринимаю – как проигрыш. Не делайте преждевременных выводов, это не значит ничего. Человек проиграл, когда сдался, а это точно не про Сашу Трусову.

У Саши, кстати, и здесь был самый сложный технический контент, всего с двумя четверными. Запас у нас есть. Но вы поймите, когда я говорю про шикарные прокаты – это не значит, что нам не над чем работать. Конечно, мы хотим улучшаться и будем это делать, продолжим работать над собой.

Что важно – Сашу давно зовут королевой четверных, и этот титул при ней. Но она стала намного лучше владеть коньком, стала чувствовать музыку. Она не просто «попрыгунчик», как кому-то кажется. Она хорошо прыгает, но она теперь другая, в презентации программ сделан большой шаг вперед. Это нельзя не увидеть.

Она невероятная трудяга, конечно. Я молодой тренер, но впервые вижу человека с таким желанием работать. 24 на 7. У нее прыжков за тренировку десятки, если не сотни. Но она выкладывается везде, на разминке, ОФП, на вращениях и дорожках. Саша – это синоним пахаря. Видит цель, не видит преград.

Саша на соревнованиях до чемпионата делала процентов 50 от того, что умеет – иногда что-то нее получалось, иногда сказывалось физическое состояние. На тренировках она и дорожки катала сильнее, и прыжки получались лучше. Но кому надо на тренировках? Главное – показывать все на ключевых стартах, где идет основная битва.

К Челябинску мы практически собрали весь пазл. Будем закреплять. То одна деталь не так встанет, то другая, то не все возможно из-за здоровья. Нам нужна стабильность, качество движений. Очень хотим, чтобы в нужное время все-все детали собрались воедино», – сказал Михайлов.

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