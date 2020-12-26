Анна Щербакова: «Я очень счастлива. Спасибо себе, что не снялась, поборолась – и все получилось»

Российская фигуристка прокомментировала победу на чемпионате России в Челябинске.

«Я просто очень счастлива, всем большое спасибо, кто к этому причастен. Спасибо себе, что я не снялась, поборолась – и все получилось.

Я знала: что бы кто ни сказал, я решила, что пойду и буду бороться до последнего», – рассказала Щербакова в эфире Первого канала.

В произвольной программе Щербакова прыгнула четверные лутц и флип и за прокат набрала на 17 баллов больше мирового рекорда.

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