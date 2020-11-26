Евгений Плющенко: «Трусова и Косторная будут жить на территории моей школы, в специальных коттеджах»

Тренер Евгений Плющенко рассказал об открытии катка для своей академии в Подмосковье.

«Мы построили каток, это полноценная школа, полноценный размер льда, залы, хореография, питание, проживание. Талантливым детям – бесплатное проживание.

Это была моя мечта, когда я катался в Питере и тратил огромное время на общественный транспорт. Нужно было потренироваться, ехать в школу, после школы обратно на тренировку – очень много тратилось сил, энергии.

С Яной (Рудковской – Sports.ru) мы воплощаем мою мечту. Да, действительно, мы построили школу на нашем участке. Там будут кататься профессиональные спортсмены, но мы даем социальную историю: дети будут кататься бесплатно, начальная подготовка.

Там можно будет проживать, на территории. и , которая занимаются у меня, будут проживать в специальных коттеджах, для них сделаны все условия. Для талантливых детей тоже такая опция существует.

Там будет специальное питание для спортсменов – healthy food.

Мне нужны результаты, я хочу сделать свою академию лучшей – не только в стране, но и в мире. Да, на это нужно время. Если я ставлю цель, я всегда к ней иду. Думаю, все получится.

Не знаю, есть ли такое в мире, в стране: у меня катаются дети-аутисты, бесплатно – это специальная группа. По тому, что я вижу, детки могут даже выступать на специальных Олимпиадах», – рассказал Плющенко в «Вечернем Урганте».

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