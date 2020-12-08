Алина Забора, не попавшая на чемпионат России вопреки правилам: «Обидно, что не все выполнили норматив, но их допустили. Считаю ситуацию несправедливой»

Фигуристка Алина Забора назвала несправедливой ситуацию с непопаданием в состав участников чемпионата России-2021.

Забора выполнила критерии отбора на ЧР, выступив на двух этапах Кубка России, но не вошла в состав даже в качестве запасной.

«Скажу честно, немного обидно. Все-таки хотелось попасть на чемпионат России. Обидно в том плане, что не все выполнили установленные правила, норматив. Но их допустили в обход озвученных критериев. А я вот не попала, хотя по правилам должна была.

Понятно, что попали на ЧР топовые фигуристы, но все-таки они не выполнили заранее объявленные правила. Это нечестно.

Оставляю для себя надежду, что получится попасть в Челябинск, если кто-то снимется с турнира. Но в целом я считаю эту ситуацию несправедливой», — сказала Забора.

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