Елена Радионова: «То, что Тутберидзе хотела вернуть Медведеву – точняк. Для Жени это вынужденная ситуация»

Призер чемпионата мира по фигурному катанию сообщила, что сама хотела, чтобы вернулась к ней.

– Ты сказала, что возвращение Жени Медведевой к Тутберидзе было инициативой Этери Георгиевны. Откуда такая информация?

– Инсайдерская информация.

– То есть это стопроцентно точно, но просто ты не можешь назвать, кто сказал?

– Мне кажется, это просто некрасиво будет говорить, поэтому… Я знаю.

– Точняк?

– Точняк! Вы прямо хотите, чтобы я это сказала? Все, не допытывайте меня, пожалуйста.

– Получается, у Жени не получилось в Канаде, и она вернулась, или это вынужденная ситуация?

– Это вынужденная ситуация. Как мы видим, сейчас летать на самолетах просто невозможно, тем более на другой континент, поэтому она сделала такое решение, и я думаю, это достаточно правильный выбор.

– Опять же, фамилия Жени не прозвучала в списке тех, кто может поехать в Пекин.

– Да, потому что я сейчас назвала тех, кто именно в данный момент соревнуется, на протяжении этого сезона, поэтому я назвала, кто вероятнее всего поедет, – рассказала Радионова в интервью Василию Конову.

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