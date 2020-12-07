Елена Радионова: «То, что Тутберидзе хотела вернуть Медведеву – точняк. Для Жени это вынужденная ситуация»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Елена Радионова Евгения Медведева Фигурное катание

Призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова сообщила, что Этери Тутберидзе сама хотела, чтобы Евгения Медведева вернулась к ней.

– Ты сказала, что возвращение Жени Медведевой к Тутберидзе было инициативой Этери Георгиевны. Откуда такая информация?

– Инсайдерская информация.

– То есть это стопроцентно точно, но просто ты не можешь назвать, кто сказал?

– Мне кажется, это просто некрасиво будет говорить, поэтому… Я знаю.

– Точняк?

– Точняк! Вы прямо хотите, чтобы я это сказала? Все, не допытывайте меня, пожалуйста.

– Получается, у Жени не получилось в Канаде, и она вернулась, или это вынужденная ситуация?

– Это вынужденная ситуация. Как мы видим, сейчас летать на самолетах просто невозможно, тем более на другой континент, поэтому она сделала такое решение, и я думаю, это достаточно правильный выбор.

– Опять же, фамилия Жени не прозвучала в списке тех, кто может поехать в Пекин.

– Да, потому что я сейчас назвала тех, кто именно в данный момент соревнуется, на протяжении этого сезона, поэтому я назвала, кто вероятнее всего поедет, – рассказала Радионова в интервью Василию Конову.

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