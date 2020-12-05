Татьяна Тарасова: «Валиева не маленькая – талант маленьким не бывает. Он или есть, или его нет»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила прокат произвольной программы на пятом этапе Кубка России.

«Программа стала выглядеть лучше, я вижу ее не в первый раз. Она тяжелая по шагам, и я уже не говорю, по прыжкам. Камила просто «висит» на своих четверных тулупах, она делает их феноменально.

Один раз упала с тройного лутца, но это несерьезно. Хотя непозволительная роскошь для таких девочек, которые преодолели планку в прыжках в три с половиной и четыре оборота.

Но она действительно задумалась, выполняя лутц, и поставила не так ногу. Но это случается. Это опыт, который не позволил тренерам сегодня вкусить всю прелесть ее проката. Но я думаю, что тренеры должны остаться довольны.

Колоссальная скорость в сочетании с такими умопомрачительными четверными элементами и всеми остальными тройными в разных связках, сумасшедшими вращениями, которых нет ни у кого.

Бывают такие талантливые девочки, которые попадают один раз в жизни к таким талантливым тренерам, и всегда это приводит к потрясающему результату.



Я хочу их видеть, видеть, видеть... Их развитие, их программы, их исполнение, эту очаровательную улыбку и, в этот же момент, вдруг эту необыкновенную силу, скорость!

Нет недостатков у нее. Или мало. С Валиевой будет тяжело бороться. У нее есть все, что относится к компонентам – и красота, и миловидность, и невероятные элементы.

Есть еще много над чем работать в этой программе, но мне она с самого начала нравилась. И я вижу, чем она стала лучше. Я хотела бы, чтобы к чемпионату страны она еще немножко подвинулась в разных связках.

Валиева не маленькая – талант маленьким не бывает. Он или есть, или его нет. Будем ее ждать», – сказала Тарасова.

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