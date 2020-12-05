Тутберидзе – Валиевой после проката: «Ты прямо не оставляешь нам возможности тебя похвалить»

Трене Этери Тутберидзе высказалась о прокате после выступления в произвольной программе на пятом этапе Кубка России.

Валиева чисто исполнила два четверных тулупа и остальные прыжковые элементы, но упала с недокрученного тройного лутца.

«Этот элемент называется «Зимняя забава». Ты прямо не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это вообще, что это было?» – спросила Тутберидзе у Валиевой после проката.

«Слишком задумалась, как правильно сделать. В итоге ничего не сделала», – ответила Валиева.

У Валиевой появился долгожданный козырь – тройной аксель. С ним Камила точно отберется на Олимпиаду