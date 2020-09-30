Чемпионка мира Елизавета Туктамышева, скорее всего, пропустит этап Кубка России в Москве из-за болезни

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, скорее всего, пропустит пятый этап Кубка России, который стартует 5 декабря в Москве.
Об этом сообщил глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.
«Да, скорее всего, она пропустит этап в Москве из-за болезни, ее не будет.
Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить», – сказал Горшков.
UPD. Стало известно, что тест Туктамышевой на COVID-19 дал положительный результат.
Я никогда не болел за Туктамышеву, но теперь восхищен: она доказывает, что фигурное катание – спорт не только для подростков