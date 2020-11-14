Илья Авербух: «Я очень хотел, чтобы Медведева была в «Ледниковом периоде» как участница. Но она решила выступать в сезоне»

Продюсер и хореограф рассказал, что хотел видеть двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву участницей проекта «Ледниковый период» на Первом канале.

– Самая обсуждаемая тема до старта «Ледникового периода» – это ведущие. Сначала – что это будет Женя Медведева, потом – что это будет , потом – что это будут Алина и Женя вместе. Что происходило на самом деле?

– Я, конечно, очень хотел, чтобы Женя Медведева участвовала в проекте именно как участник. Женя блестяще себя показала как ведущая проекта период. Дети». На мой взгляд, она очень хорошо справилась. Этот проект, этот сезон получил ТЭФИ, и это заслуга в том числе и Жени.

Еще в августе, когда Женя в ЦСКА тренировалась, я предложил ей стать участницей проекта. Женя тогда категорически отказалась, потому что она приняла решение выступать в сезоне. Здесь все понятно.

Решение по ведущим принимается только (Первым) каналом. Велись переговоры не мной, я не вел вообще ни одного разговора ни с Алиной, ни с Женей. Действительно, сначала фигурировало, что может быть двое (ведущих), потом – что один. В общем, договорились, что есть Алина Загитова. Мне кажется, что в итоге все сложилось нормально.

Я очень хочу увидеть Женю и Алину вместе, мне кажется, за этим будущее, потому что в их соединении возможно и соединение болельщиков, потому что никому эти футбольные страсти не нужны.

Мы с опаской произносим имя того или иного спортсмена, потому что сразу какая-то вылетает история, что кто-то за кого-то топит, кто-то быстро переобулся – господи, какой ужас! Две великие фигуристки. Алина Загитова – олимпийская чемпионка, Женя была на этой Олимпиаде вторая, но Женя сделала очень много для фигурного катания, она дважды выигрывала чемпионат мира. Каждая перезаслуженная, каждую любим и каждую уважаем.

Я думаю, в итоге все сложилось хорошо, потому что Женя приняла решение и вернулась к Этери Георгиевне (Тутберидзе). Я всячески это поддерживаю, считаю, что это правильное решение. Дай бог перезапустится карьера.

Даже если она не перезапустится до того уровня, как была, в любом случае это очень важное возвращение домой, – сказал Авербух в интервью каналу KONOFF.

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