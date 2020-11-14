Тина Канделаки: «Много примеров, когда бывшие спортсмены скромно начинали карьеру комментаторов. Уверена, Загитова исключением не станет»

Теги телевидение сборная России женское катание Тина Канделаки Алина Загитова Ледниковый период Фигурное катание

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала олимпийскую чемпионку Алину Загитову

«Недавно посмотрела на Алину Загитову в «Ледниковом периоде» и хочу ее поддержать.

Во-первых, я надеюсь, что Алина не развлекает себя чтением комментариев — публика у нас славится своей безапелляционностью.

А во-вторых, я уверена, что Алина быстро раскрепостится и будет очень уютно чувствовать себя в объективах камер — даже когда они расположены вне спортивных арен.

У нас перед глазами есть большое количество примеров, когда бывшие спортсмены очень скромно начинали свою карьеру комментаторов, экспертов и телеведущих, но потом становились настоящими звездами. Я уверена в том, что Алина исключением не станет», – написала Канделаки в телеграме. 

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