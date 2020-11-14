Тина Канделаки: «Много примеров, когда бывшие спортсмены скромно начинали карьеру комментаторов. Уверена, Загитова исключением не станет»

Генеральный продюсер телеканала поддержала олимпийскую чемпионку .

«Недавно посмотрела на Алину Загитову в «Ледниковом периоде» и хочу ее поддержать.

Во-первых, я надеюсь, что Алина не развлекает себя чтением комментариев — публика у нас славится своей безапелляционностью.

А во-вторых, я уверена, что Алина быстро раскрепостится и будет очень уютно чувствовать себя в объективах камер — даже когда они расположены вне спортивных арен.

У нас перед глазами есть большое количество примеров, когда бывшие спортсмены очень скромно начинали свою карьеру комментаторов, экспертов и телеведущих, но потом становились настоящими звездами. Я уверена в том, что Алина исключением не станет», – написала Канделаки в телеграме.

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