Александра Трусова: «Пока я не могу объяснить, что случилось. Не успела набрать форму после Кубка России в Казани»

Российская фигуристка прокомментировала выступление в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве.

Спортсменка упала четыре раза и заняла итоговое четвертое место.

«Пока я не могу объяснить, что случилось. Я должна проанализировать ситуацию с тренерами. Считаю, что мало времени между этапом Кубка России в Казани и Гран-при. Видимо, не успела набрать нужную форму.

После плохих прокатов сложнее сохранить бодрость, но почему я должна расстраивать всех остальных своим видом?» – сказала Трусова.