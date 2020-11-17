Трусова намерена исполнить три четверных на Гран-при России, Щербакова – один, в заявке Косторной нет тройного акселя

Международный союз конькобежцев ( ) опубликовал контент фигуристок, которые выступят на Гран-при России.

Соревнования пройдут в Москве с 20 по 22 ноября.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров планирует исполнить три четверных прыжка в произвольной программе: сольные лутц и тулуп, а также каскад из четверного и тройного тулупов. Фигуристка не заявила тройной аксель ни в короткую, ни в произвольную программы.

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова намерена исполнить один элемент ультра-си – четверной флип в произвольной программе.

Чемпионка мира-2015 заявила один тройной аксель в короткую и два – в произвольную (сольный и в каскаде с двойным тулупом).

Чемпионка Европы Алена Косторная, в прошлом сезоне также прыгавшая три тройных акселя на две программы, не заявила прыжки ультра-си ни в один из прокатов.

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда