Трусова намерена исполнить три четверных на Гран-при России, Щербакова – один, в заявке Косторной нет тройного акселя

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал контент фигуристок, которые выступят на Гран-при России.
Соревнования пройдут в Москве с 20 по 22 ноября.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова планирует исполнить три четверных прыжка в произвольной программе: сольные лутц и тулуп, а также каскад из четверного и тройного тулупов. Фигуристка не заявила тройной аксель ни в короткую, ни в произвольную программы.
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова намерена исполнить один элемент ультра-си – четверной флип в произвольной программе.
Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева заявила один тройной аксель в короткую и два – в произвольную (сольный и в каскаде с двойным тулупом).
Чемпионка Европы Алена Косторная, в прошлом сезоне также прыгавшая три тройных акселя на две программы, не заявила прыжки ультра-си ни в один из прокатов.
Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Косторная, Щербакова, Трусова и Коляда