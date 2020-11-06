Алена Косторная: «Был страх за оценки после перехода от Тутберидзе к Плющенко. Потому что говорят: предательница, кинула»

Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала, что боялась за свои оценки из-за перехода от к Евгению Плющенко.

«У меня был давно этот страх, с момента моего перехода, потому что, вот, говорят, что «предательница», «кинула». Но если были конфликты, то любой человек ищет, наверное, что для себя лучше.

И дело даже не в том, что я (дескать) не благодарна предыдущим тренерам, я не обязана была... Да, может, не очень красиво получилось, потому что мне поставили программы в группе Тутберидзе, но это жизнь. Так бывает.

Здесь конкретно моей вины нет, я же не специально сделала так: ага, поставьте мне программы, а потом я возьму и кину. Нет, конечно. Такого никогда не было.



Но вот так получилось. Почитав некоторые отзывы, я думала: сейчас, может, на старт это как-то повлияет, на прокатах судьи тоже резко оценивали, и я допускала ошибки.

Я очень по этому поводу переживала, поэтому очень удивилась, когда по итогам проката в Казани я получила столь высокие баллы», – сказала Косторная.

Если Косторная рассказала правду, то понятно, почему система Тутберидзе в кризисе

Есть стереотип, что Косторная побеждает только за счет внешности и артистизма. Да бросьте, у нее выдающаяся техника