Алена Косторная: «Буду пробовать тройной аксель. Пока только в произвольной программе»

Чемпионка Европы 2020 года рассказала, будет ли исполнять тройной аксель на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

– Тройной аксель удалось восстановить?

– Я буду пробовать.

– А в какой программе, в обеих?

– Пока в произвольной. Если я буду уверена в этом прыжке – то и в короткой, и в произвольной.

Также Косторная рассказала, что при подготовке к Кубку России ей пришлось разнашивать новые ботинки.

«Тренера на льду не было, я пошла в тройной аксель, неудачное приземление. И ботинки, которые у меня были – язык просто в трубочку согнулся. То есть ногу вообще не держало», – сказала Косторная в сюжете Первого канала.

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