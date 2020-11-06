Алена Косторная: «Буду пробовать тройной аксель. Пока только в произвольной программе»

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная рассказала, будет ли исполнять тройной аксель на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.
– Тройной аксель удалось восстановить?
– Я буду пробовать.
– А в какой программе, в обеих?
– Пока в произвольной. Если я буду уверена в этом прыжке – то и в короткой, и в произвольной.
Также Косторная рассказала, что при подготовке к Кубку России ей пришлось разнашивать новые ботинки.
«Тренера на льду не было, я пошла в тройной аксель, неудачное приземление. И ботинки, которые у меня были – язык просто в трубочку согнулся. То есть ногу вообще не держало», – сказала Косторная в сюжете Первого канала.
Кубок России. Косторная, Трусова, Константинова и Хромых выйдут на лед с короткими программами
Слышали про «чистый хвост» в фигурном катании? Теперь так называется наш подкаст – обсуждаем войну Тутберидзе и Плющенко