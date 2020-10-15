Директор «Самбо-70» о невключении Загитовой в топ-25 лучших фигуристов в истории: «Связываю все с санкциями, которые придумывают вокруг нашей страны»

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Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о рейтинге топ-25 лучших фигуристов в истории по версии американского портала Yardbarker.

В список не была включена олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.

«Я еще не знал про этот список. Но, конечно, Загитова должна там быть. Это железно. Связываю все с санкциями, которые они придумывают вокруг нашей страны.

Плющенко в этом списке? Евгений достоин, он великий спортсмен. Всегда красиво катался, спору нет. Мы очень рады и поздравляем его», – сказал Лайшев.

Медведева, Плющенко и Роднина включены в топ-25 лучших фигуристов в истории по версии Yardbarker

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