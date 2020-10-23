Тарасова об оценках Туктамышевой: «Странно, что она недобирает. Но это такая система судейства. Я получаю такие шоковые удары от нее»

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Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала прокат чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи

Туктамышева за программу с тройным акселем получила 76,36 балла. Она уступила Дарье Усачевой, которая элементы ультра-си не исполняла. 

«Сделала 3,5 аксель, ах ты умница! Лутц-тулп – сделано. Ах ты умница, красавица. Она сделала абсолютно все элементы, вращение, подняла ногу – получит за нее, наверное, что-нибудь хорошее. Так вдохновенно каталась, я просто рада, счастлива прямо.

Она показывает нам, что в этом возрасте – ведь она еще совершенно молодая девушка – можно кататься, прыгать 3,5 аксель, прыгать четверной. Я помню ее выступление на чемпионате России в 11 лет. Она одна такая. Она в строю – и она не устала, понимаете, не устала.

Конечно, странно, что она недобирает. Но это такая система судейства… Я пока получаю такие шоковые удары от нее», – сказала Тарасова в эфире Первого канала. 

UPD. Судьи ошиблись при подсчете итоговой оценки Елизаветы Туктамышевой: ее новая сумма – 77,36 балла.

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