Тарасова об оценках Туктамышевой: «Странно, что она недобирает. Но это такая система судейства. Я получаю такие шоковые удары от нее»

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала прокат чемпионки мира в короткой программе на этапе Кубка России в .

Туктамышева за программу с тройным акселем получила 76,36 балла. Она уступила , которая элементы ультра-си не исполняла.

«Сделала 3,5 аксель, ах ты умница! Лутц-тулп – сделано. Ах ты умница, красавица. Она сделала абсолютно все элементы, вращение, подняла ногу – получит за нее, наверное, что-нибудь хорошее. Так вдохновенно каталась, я просто рада, счастлива прямо.

Она показывает нам, что в этом возрасте – ведь она еще совершенно молодая девушка – можно кататься, прыгать 3,5 аксель, прыгать четверной. Я помню ее выступление на чемпионате России в 11 лет. Она одна такая. Она в строю – и она не устала, понимаете, не устала.

Конечно, странно, что она недобирает. Но это такая система судейства… Я пока получаю такие шоковые удары от нее», – сказала Тарасова в эфире Первого канала.

UPD. Судьи ошиблись при подсчете итоговой оценки Елизаветы Туктамышевой: ее новая сумма – 77,36 балла.