Татьяна Тарасова: «Тутберидзе подарила тренерам, которые выводят на соревнования ее учеников, возможность стоять на таком уровне»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила благодарность заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе за подготовку спортсменов.

«Хочу сказать большую благодарность Этери Георгиевне Тутберидзе за то, что она буквально подарила тренерам, которые выводят на соревнования ее учеников, подарила такую возможность стоять на таком уровне соревнований.

И думаю, что она заслуживает только благодарностей и поощрения, а не бесконечных колкостей и дурацких претензий», – сказала Тарасова в эфире Первого канала.

В это межсезонье от Тутберидзе в школу Евгения Плющенко перешли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная.

Почему фигуристки уходят от Тутберидзе? Вероятно, Этери никогда не признает, что проблема – в ней