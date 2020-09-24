Загитова заняла третье место по количеству упоминаний в СМИ в сентябре среди деятелей искусства и шоу-бизнеса, Плющенко – 5-й

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Алексей Ягудин Илья Авербух сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Яна Рудковская Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место по количеству упоминаний в российских СМИ в сентябре.

Рейтинг, в который попали представители культуры, искусства и шоу-бизнеса, возглавил актер Михаил Ефремов (13528 упоминаний), второе место у певицы Аллы Пугачевой (2561).

Загитова, в прошлом месяце занявшая в рейтинге 11-е место, набрала 1896 упоминаний в прессе.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко занял 5-ю позицию (1829), его жена – продюсер Яна Рудковская – 11-ю (1311), хореограф Илья Авербух расположился на 36-й строчке (547), комментатор Дмитрий Губерниев – 51-й (420), олимпийский чемпион Алексей Ягудин – 59-й (370), чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка – 88-я (251).

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