Загитова заняла третье место по количеству упоминаний в СМИ в сентябре среди деятелей искусства и шоу-бизнеса, Плющенко – 5-й

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию заняла третье место по количеству упоминаний в российских СМИ в сентябре.

Рейтинг, в который попали представители культуры, искусства и шоу-бизнеса, возглавил актер Михаил Ефремов (13528 упоминаний), второе место у певицы Аллы Пугачевой (2561).

Загитова, в прошлом месяце занявшая в рейтинге 11-е место, набрала 1896 упоминаний в прессе.

Двукратный олимпийский чемпион занял 5-ю позицию (1829), его жена – продюсер – 11-ю (1311), хореограф расположился на 36-й строчке (547), комментатор Дмитрий Губерниев – 51-й (420), олимпийский чемпион – 59-й (370), чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка – 88-я (251).