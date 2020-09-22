Косторная продолжит выступать за «Самбо-70», переход к Плющенко оформят к следующему сезону

Чемпионка Европы по фигурному катанию продолжит выступать за , переход к Евгению Плющенко будет оформлен к следующему сезону.

При этом Косторная будет тренироваться у Плющенко.

«Это состоявшийся факт, нечего тут рассматривать. Формально все будет уже в следующем сезоне.

Переделать правила переходов? Пока это никак не рассматривалось, с юридической точки зрения это сложно организовать, мы уже пытались консультироваться с юристами, какие возможны варианты.

То, что периодически возникали в интернете высказывания отдельных тренеров про контракты, – это тоже оказалось очень сложно, надо, конечно, искать какие-то критерии, чтобы взять процесс под контроль, но это происходит во всем мире.

В отдельных случаях процесс переходов очень болезненный, а у нас это еще и вызывает определенную волну, это же подогревается в большей степени – если бы этого не было, они бы, возможно, спокойно разобрались между собой, но эта полемика и взаимные обвинения не вызывают ничего кроме сожаления», – рассказал президент Федерации фигурного катания России ( ) .

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе

Если Косторная рассказала правду, то понятно, почему система Тутберидзе в кризисе