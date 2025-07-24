Дегтярев о возобновлении карьеры Поздняковой: «София и семье время уделила, и о профессии не забыла. Надеюсь, скоро порадует нас медалями»

Михаил Дегтярев высказался о возвращении Софии Поздняковой в спорт.

Позднякова – двукратная победительница Олимпиады-2020 в Токио, двукратная чемпионка мира по фехтованию на саблях. В октябре прошлого года она объявила о приостановке карьеры, сейчас – о возобновлении.

«В спортивном сообществе всегда рады возвращению в строй талантливых и перспективных атлетов, которые могут достойно представлять российский спорт. Так что решение Софии можно только приветствовать.

Она и семье должное время уделила, и о профессии не забыла, уже в сентябре планирует быть на сборах. Надеюсь, уже скоро порадует всех нас новыми медалями», – сказал министр спорта России, глава олимпийского комитета страны Дегтярев .

София Позднякова: «Мой отказ от Олимпиады основан на моем воспитании, понимании, как должно быть в спорте. Спорт же все‑таки про честность»