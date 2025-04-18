Великая о санкциях: «Видимо, мои спортивные достижения по-настоящему впечатляют правительство Украины»
Софья Великая высказалась о попадании в санкционный список Украины.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В список вошла Великая – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию.
«Честно говоря, даже не ожидала, что окажусь в столь звездной компании: Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Николай Цискаридзе и другие таланты России, очень хороший элитарный клуб.
Видимо, мои спортивные достижения по-настоящему впечатляют правительство Украины. С гордостью занимаю свое место в этом почетном списке, продолжаю фехтовать и готовиться к следующей Олимпиаде», – сказала Великая.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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