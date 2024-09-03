Яна Егорян: «Получить нейтральный статус для меня невозможно. Тем не менее уходить не собираюсь»

Российская саблистка Яна Егорян заявила, что ей не дадут нейтральный статус

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян заявила «Матч ТВ», что она не сможет претендовать на нейтральный статус в следующем сезоне, который позволит ей выступать на международных соревнованиях.

В прошлом году Международная федерация фехтования (FIE) не допустила двукратную олимпийскую чемпионку Егорян к турнирам под своей эгидой.

«Пока отпуск, занимаюсь своими делами. На данный момент на 100% не могу сказать, в каком формате пройдет следующий сезон. Многие будут получать нейтральные статусы и ездить на международные соревнования. Я, к сожалению, этой истории лишена по ряду разных причин, получить нейтральный статус для меня невозможно. Тем не менее уходить не собираюсь.

Через де недели лечу в Кисловодск на первый тренировочный сбор, поэтому буду держать себя в форме, ездить на те соревнования, где нас ждут. Как говорится, что имеем, на то и ставим», – рассказала 30-летняя Егорян .