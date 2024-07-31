«Не было ни одной россиянки. Это кощунство». Олимпийская чемпионка Веццали о фехтовании на Играх-2024

Теги Олимпийская сборная России Валентина Веццали сборная России жен сборная США жен сборная Канады жен Олимпиада-2024 Инна Дериглазова Ли Кифер Элеанор Харви Лорен Скраггс Фехтование

Олимпийская чемпионка назвала кощунством соревнования без фехтовальщиц из России.

28 июля на Олимпиаде-2024 в Париже завершился женский турнир в рапире. Победила американка Ли Кифер, второй стала ее соотечественница Лорен Скраггс, третьей – канадка Элеанор Харви. Российских фехтовальщиц допустили до Игр.

«Это болезненно. Заставляет задуматься, когда видишь пьедестал из североамериканских рапиристок: двух американок и канадки. И не было ни одной россиянки, не было сильной Инны Дериглазовой. Я уважаю всех, но это кощунство.

Что ж, фехтование изменилось, стало более распространенным по сравнению с временами, когда я была ребенком. 30 лет назад доминировала только Европа: Германия, Италия, Франция, Румыния, Венгрия. Теперь все по-другому, идет глобализация», – сказала шестикратная олимпийская чемпионка из Италии Веццали.

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15 комментариев
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Ещё встречаются адекватные атлеты, особенно из Старой Европы. Вчера британец примерно также сказал про наших гимнастов...
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Мария Валентина Веццали не просто олимпийская чемпионка, а одна из наиболее титулованных фехтовальщиц в истории - 6 золотых олимпийских медалей плюс 1 серебро и 2 бронзы. Ну и всякие "мелочи" типа 16 золотых медалей ЧМ и 13 ЧЕ.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
А в чем "болезненность" у Вали? Что ее обыграли североамериканки? Там вообще Гонконг пока лучший и медали завоевали уже 12 стран. Есть и Азия, и Африка, и Северная Америка, и Европа. География фехтования круто развивается. Ну а то, что русские не приехали, Валя может спросить у своего земляка Джорджио. О, вот что он говорит: "россияне не прислали письма с объяснениями своего отсутствия." Хотя их допустили в нейтральном статусе ещё в марте. Но сейчас прибежит вата и начнет объяснять, что во всем виноваты ГосДеп, Бах и североамериканские фехтовальщицы заодно.
1232 комментария за 44 (неполных) дня. 28 комментариев в день в среднем. Не устаете?
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Не было россиянок, зато победили североамериканки :)
Взгляд на Олимпиаду со стороны МОК.
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Российских фехтовальщиц действительно допустили до игр, но всех лидеров в том числе и Дериглазову не допустили. Федерация фехтования и объяснила отказ от участия в ОИ тем, что не допустили всех лидеров, а отправлять четвертых и пятых номеров они не захотели
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Ответ Пнин
При этом российских фехтовальщиц допустили до Олимпиады, а Российская Федерация сама отказалась от участия в ней. Что ж, жаль наших спортсменок, которым не дали возможности посостязаться и победить в битве с сильнейшими.
Прямо как на прошлогодний ЧЕ, допустили бы только статистов
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Ответ Джон Силвер_1116158947
А в чем "болезненность" у Вали? Что ее обыграли североамериканки? Там вообще Гонконг пока лучший и медали завоевали уже 12 стран. Есть и Азия, и Африка, и Северная Америка, и Европа. География фехтования круто развивается. Ну а то, что русские не приехали, Валя может спросить у своего земляка Джорджио. О, вот что он говорит: "россияне не прислали письма с объяснениями своего отсутствия." Хотя их допустили в нейтральном статусе ещё в марте. Но сейчас прибежит вата и начнет объяснять, что во всем виноваты ГосДеп, Бах и североамериканские фехтовальщицы заодно.
Все равно сильнейших бы не допустили, как на ЧЕ 2023. Все они связаны с ЦСКА, Динамо и т. д. Да и в командных соревнованиях им вроде бы запрещено было участвовать. Поэтому и отказ.
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Ответ Евгений Мамыкин
1232 комментария за 44 (неполных) дня. 28 комментариев в день в среднем. Не устаете?
Гривны сами себя не заработают!.. =)
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