«Не было ни одной россиянки. Это кощунство». Олимпийская чемпионка Веццали о фехтовании на Играх-2024

Олимпийская чемпионка назвала кощунством соревнования без фехтовальщиц из России.

28 июля на Олимпиаде-2024 в Париже завершился женский турнир в рапире. Победила американка Ли Кифер, второй стала ее соотечественница Лорен Скраггс, третьей – канадка Элеанор Харви. Российских фехтовальщиц допустили до Игр.

«Это болезненно. Заставляет задуматься, когда видишь пьедестал из североамериканских рапиристок: двух американок и канадки. И не было ни одной россиянки, не было сильной Инны Дериглазовой. Я уважаю всех, но это кощунство.

Что ж, фехтование изменилось, стало более распространенным по сравнению с временами, когда я была ребенком. 30 лет назад доминировала только Европа: Германия, Италия, Франция, Румыния, Венгрия. Теперь все по-другому, идет глобализация», – сказала шестикратная олимпийская чемпионка из Италии Веццали.