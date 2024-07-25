Россиянка Мустафина заняла 13-е место в рейтинге лучших олимпийцев XXI века по версии ESPN, Фелпс – 1-й, Байлс – 2-я, Ханю – 10-й

Россиянка Алия Мустафина вошла в рейтинг лучших олимпийцев XXI века от ESPN.

В списке, составленном американским изданием, Мустафина заняла 13-е место. На Играх 2012 и 2016 годов она завоевала в общей сложности семь медалей (два золота, два серебра и три бронзы) в спортивной гимнастике.

Мустафина – единственный представитель России в топ-25. Полностью рейтинг выглядит так.

Рейтинг ESPN

1. Майкл Фелпс (США, плавание)

2. Симона Байлс (США, спортивная гимнастика)

3. Усэйн Болт (Ямайка, легкая атлетика)

4. Кэти Ледеки (США, плавание)

5. Микаэла Шиффрин (США, горные лыжи)

6. Эллисон Феликс (США, легкая атлетика)

7. Шон Уайт (США, сноуборд)

8. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, легкая атлетика)

9. Кохеэ Утимура (Япония, спортивная гимнастика)

10. Юдзуру Ханю (Япония, фигурное катание)

11. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада, фигурное катание)

12. Хлоя Ким (США, сноуборд)

13. Алия Мустафина (Россия, спортивная гимнастика)

14. Аполо Антон Оно (США, конькобежный спорт)

15. Натали Коглин (США, плавание)

16. Линдси Вонн (США, горные лыжи)

17. Ян Торп (Австралия, плавание)

18. Александра Райсман (США, спортивная гимнастика)

19. Валентина Веццали (Италия, фехтование)

20. Линдси Джекобеллис (США, сноуборд)

21. Элиуд Кипчоге (Кения, легкая атлетика)

22. Хилари Найт (США, хоккей)

23. Марит Бьорген (Норвегия, лыжные гонки)

24. Брианн Дженнер (Канада, хоккей)

25. Джейсон Кенни (Великобритания, велоспорт)