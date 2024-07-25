Россиянка Мустафина заняла 13-е место в рейтинге лучших олимпийцев XXI века по версии ESPN, Фелпс – 1-й, Байлс – 2-я, Ханю – 10-й

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Россиянка Алия Мустафина вошла в рейтинг лучших олимпийцев XXI века от ESPN.

В списке, составленном американским изданием, Мустафина заняла 13-е место. На Играх 2012 и 2016 годов она завоевала в общей сложности семь медалей (два золота, два серебра и три бронзы) в спортивной гимнастике.

Мустафина – единственный представитель России в топ-25. Полностью рейтинг выглядит так.

Рейтинг ESPN

1. Майкл Фелпс (США, плавание)

2. Симона Байлс (США, спортивная гимнастика)

3. Усэйн Болт (Ямайка, легкая атлетика)

4. Кэти Ледеки (США, плавание)

5. Микаэла Шиффрин (США, горные лыжи)

6. Эллисон Феликс (США, легкая атлетика)

7. Шон Уайт (США, сноуборд)

8. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, легкая атлетика)

9. Кохеэ Утимура (Япония, спортивная гимнастика)

10. Юдзуру Ханю (Япония, фигурное катание)

11. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада, фигурное катание)

12. Хлоя Ким (США, сноуборд)

13. Алия Мустафина (Россия, спортивная гимнастика)

14. Аполо Антон Оно (США, конькобежный спорт)

15. Натали Коглин (США, плавание)

16. Линдси Вонн (США, горные лыжи)

17. Ян Торп (Австралия, плавание)

18. Александра Райсман (США, спортивная гимнастика)

19. Валентина Веццали (Италия, фехтование)

20. Линдси Джекобеллис (США, сноуборд)

21. Элиуд Кипчоге (Кения, легкая атлетика)

22. Хилари Найт (США, хоккей)

23. Марит Бьорген (Норвегия, лыжные гонки)

24. Брианн Дженнер (Канада, хоккей)

25. Джейсон Кенни (Великобритания, велоспорт)

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76 комментариев
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На фоне массового использования ТИ и технологий сокрытия допинга эти рейтинги можно не составлять. 2-е место Байлс выглядит как насмешка над спортом.
+67
-13
+54
Байлс. Ха-ха-ха-ха-ха. А что там по выступлениям в Токио, без препаратов у бройлера?
+53
-12
+41
Мне больше всего странно, что нет ни Бьрдалена, ни Фуркада, ни норвежских лыжников. И вообще мало представителей зимних видов.
+38
-2
+36
Очень спорный рейтинг. Его случайно не американцы составляли? А Байлс на втором месте это просто вишенка!
+31
-8
+23
Даже странно, что американский ресурс пару раз заглянул за пределы США. Ещё и целая россиянка есть... удивительно
+20
-2
+18
И к чему тут рейтинг от какого-то зарубежного издания, в котором возвеличивают своих?
+16
-5
+11
Ответ ABarca
9. Кохеэ Утимура (Япония, спортивная гимнастика) - кто это!!!! Я такой даже не слышал!
Вообще-то, это мужчина: невероятный, потрясающий гимнаст, творящий чудеса на помосте!
+10
0
+10
А рейтинг без ТИ?
+11
-2
+9
Ответ Potapson
Очень спорный рейтинг. Его случайно не американцы составляли? А Байлс на втором месте это просто вишенка!
Написано, что ESPN. Это американский канал, да. Это как у нас бы Матч-ТВ бы рейтинг составлял.
+10
-2
+8
Почти все из США)) неудивительно конечно ведь это Эспн))))
+9
-2
+7
Мустафина была прекрасна, чего уж там
+8
-1
+7
Ответ Сергей Орлов
Комментарий скрыт
Да, предыдущая Олипиада это доказала)))
+9
-3
+6
Ответ Марина 12
Мне больше всего странно, что нет ни Бьрдалена, ни Фуркада, ни норвежских лыжников. И вообще мало представителей зимних видов.
Да и фигуристы какие-то странные там. Плюща нет, женщин наших нет.
+11
-5
+6
Какая прелесть! Первое и второе места махровые допингисты)))
+14
-9
+5
Исинбаева, Плющенко?
+8
-3
+5
Несколько очень спорных фамилий в списке. Просто сравните например достижения Оно в шорт-треке с Виктором Аном.
+7
-2
+5
Ох, из этого списка выделю Утимуру. Как он мне нравился, Такая органика, элегантность, чистота. Конфетка.
Странно, из биатлона никого нет.
+6
-1
+5
Ответ NoThanks
Первые два места на жесткой фарме :)Символично :) Болт должен быть первым... Лазутина и Большунов - не знаем кто это такие. Впервые слышим такие фамилии :)
На какой фарме Фелпс? Жду ответа, либо ты признаешь что ты звездобол.
+8
-3
+5
Ответ ivanovivan3034
Байлс. Ха-ха-ха-ха-ха. А что там по выступлениям в Токио, без препаратов у бройлера?
Ну по факту ее не поймали так что в чем проблема?Как говорится на нет и суда нет.
+13
-8
+5
Ответ NoThanks
Первые два места на жесткой фарме :)Символично :) Болт должен быть первым... Лазутина и Большунов - не знаем кто это такие. Впервые слышим такие фамилии :)
Да как бы не первые шесть мест
+5
-1
+4
Где Клэбо и Большунов? что за бред
+5
-1
+4
Что за бредовый рейтинг???
+6
-2
+4
Ответ kpe_k
Да и фигуристы какие-то странные там. Плюща нет, женщин наших нет.
женщины наши однократные. Одного сезона, хоть мы их и любим.
+3
0
+3
Первые два места на жесткой фарме :)Символично :) Болт должен быть первым... Лазутина и Большунов - не знаем кто это такие. Впервые слышим такие фамилии :)
+11
-8
+3
Эту Байлс наша Мустафина на бревне вертела)
+10
-7
+3
Болт и Ханю проиграли таблеточным. Мда
+3
-1
+2
Ответ deligy
70,000 votes from ESPN contributors - это не совсем обычные люди, а писатели, сотрудники, блогеры и т.д. в системе ESPN
думаю, что большинство этих сотрудников интересуются только бейсболом, амер футболом и баскетболом, а значит обычные американцы. На биатлон и лыжи им плевать.
+2
0
+2
Ответ ABarca
9. Кохеэ Утимура (Япония, спортивная гимнастика) - кто это!!!! Я такой даже не слышал!
А вот это Ваш личный позор! Это ВЫДАЮЩИЙСЯ гимнаст! Посмотрите инернет, о нем много информации.
+3
-1
+2
Где Светлана Ромашина или Ирен Вюст?
+2
0
+2
Думаю, что это голосование обычных людей посетителей сайта - естественно американцы голосуют за своих - тех, кого знают. Если подобное было бы в России - тут в списке было половина россиян, если не больше , а из американцев только может Фелпс.
+3
-1
+2
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