Египетская фехтовальщица Хафез выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности

Египетская фехтовальщица выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности.

26-летняя Нада Хафез участвовала в турнире саблисток в Париже. Будучи беременной, она выиграла первый поединок, но затем уступила в 1/8 финала.

«Если вам кажется, что на помосте было два человека – то нет, на самом деле три! Это я, моя соперница и еще не появившийся на свет малыш!

И я, и ребенок пережили немало трудностей как физически, так и эмоционально. Американские горки беременности сами по себе трудны, но балансировать между жизнью и спортом было не менее напряженно, однако это того стоило», – написала спортсменка в соцсети.