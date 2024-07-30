Египетская фехтовальщица Хафез выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности
Египетская фехтовальщица выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности.
26-летняя Нада Хафез участвовала в турнире саблисток в Париже. Будучи беременной, она выиграла первый поединок, но затем уступила в 1/8 финала.
«Если вам кажется, что на помосте было два человека – то нет, на самом деле три! Это я, моя соперница и еще не появившийся на свет малыш!
И я, и ребенок пережили немало трудностей как физически, так и эмоционально. Американские горки беременности сами по себе трудны, но балансировать между жизнью и спортом было не менее напряженно, однако это того стоило», – написала спортсменка в соцсети.
Это по любому большой риск для 7м беременности, но я как и написал до этого у кого какие приоритеты , ей видать дороже спорт чем ребёнок, все оправдания это дешёвая демогогия
Это же Олимпиада, а не любительские выступления за углом
Ещё плюсуют же 🤣
Почему на ринге трое?
Третий-лишний,
Нет его в олимпийском списке,
И вдвоём на одного не по-олимпийски!!!
как говорится у кого какие приоритеты,
Она сама наверно только на олимпиаде и узнала)