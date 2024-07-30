Египетская фехтовальщица Хафез выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности

Теги светская хроника сабля Олимпиада-2024 Здоровье Нада Хафез Фехтование

Египетская фехтовальщица выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности.

26-летняя Нада Хафез участвовала в турнире саблисток в Париже. Будучи беременной, она выиграла первый поединок, но затем уступила в 1/8 финала.

«Если вам кажется, что на помосте было два человека – то нет, на самом деле три! Это я, моя соперница и еще не появившийся на свет малыш!

И я, и ребенок пережили немало трудностей как физически, так и эмоционально. Американские горки беременности сами по себе трудны, но балансировать между жизнью и спортом было не менее напряженно, однако это того стоило», – написала спортсменка в соцсети.

 

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35 комментариев
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соперница из первого поединка может теперь подать протест. двое на одного - нечестно
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Скину своей беременной жене, пусть сама за «вкусняшками» ночью ходит!
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Безумию нету предела.
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Ответ Skoprik
В своё время биатлонистка Улоффсон-Зидек беременной выступала. Если нет мед противопоказаний, то в чем проблема
Если они(возможные проблемы) тебе в голову не приходят, это не означает что их нет, и ни какой медик не даст тебе 100% гарантию , что соперница случайно не насёт травму,
Это по любому большой риск для 7м беременности, но я как и написал до этого у кого какие приоритеты , ей видать дороже спорт чем ребёнок, все оправдания это дешёвая демогогия
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Вот это история! А потом какой-то пузатый чинуша ворочая толстыми губами говорит нам, что Олимпиада никому не нужна
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Если это не повредит ребёнку, то пожалуйста
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Ответ Skoprik
В своё время биатлонистка Улоффсон-Зидек беременной выступала. Если нет мед противопоказаний, то в чем проблема
Шпага оружие все же. Интересно, могут ли женщины невольно беречь беременную соперницу (если эту беременность хорошо видно), даже понимая что есть защита и угрозы нет?
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Неуважение к спорту, к зрителям, к сопернице.
Это же Олимпиада, а не любительские выступления за углом
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Ответ Святослав Федорович
Если это не повредит ребёнку, то пожалуйста
Да не это бред 7 месяц уже солидный срок нельзя допускать таких спортсменок до соревнований , фехтовальщики периодически когда отходят или идут в атаку падают вот представь че будет
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Ответ Potapson
Безумию нету предела.
В своё время биатлонистка Улоффсон-Зидек беременной выступала. Если нет мед противопоказаний, то в чем проблема
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Жесть это же может быть опасно для ребёнка!
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Ответ Skoprik
В своё время биатлонистка Улоффсон-Зидек беременной выступала. Если нет мед противопоказаний, то в чем проблема
Улофссон выступала на третьем месяце, ничего не видно было
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Ответ Go-go-love
Жесть это же может быть опасно для ребёнка!
Безусловно, это опасно для ребенка! Ведь дело ни в том, что не было физического вреда...наверняка мама волновалась, вот это ее состояние и передалось ребенку. Но ей пофиг - она не любит этого ребенка, иначе никогда бы так себя не повела!
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Ответ Potapson
Безумию нету предела.
Безумству храбрых поём мы песню(с)
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Ответ irs118return
Если они(возможные проблемы) тебе в голову не приходят, это не означает что их нет, и ни какой медик не даст тебе 100% гарантию , что соперница случайно не насёт травму, Это по любому большой риск для 7м беременности, но я как и написал до этого у кого какие приоритеты , ей видать дороже спорт чем ребёнок, все оправдания это дешёвая демогогия
Почему соперница "случайно не нанесет травму"? Почему соперница должна думать о твоем ребенке? Она сама пожет поскользнуться и упасть прямо на свой живот, а там уже вполне сформировавшийся человечек! Египетская преступница!
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меня тут больше интересует возможно ли, что "был" нанесён урон ребёнку, пускай и была защита. Но в фехтовании вряд ли только удары по плечам, наверняка и по животу "тыкали", не отразится на дитё?
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Ответ Святослав Федорович
Если это не повредит ребёнку, то пожалуйста
А если повредит время отматвем назад и отменим поединок🤡
Ещё плюсуют же 🤣
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Ответ Skoprik
Если они (возможные проблемы) приходят тебе в голову, то напиши хоть одно. А то без этого это дешевая демагогия.
Почитай коменты🤡
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Ответ irs118return
Почитай коменты🤡
Сам придумать не можешь, понятно
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Ответ Чемпион Людей
соперница из первого поединка может теперь подать протест. двое на одного - нечестно
Вопрос, что малыш пинаясь как раз может подыграть сопернице
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Ответ Амброзия
Улофссон выступала на третьем месяце, ничего не видно было
Она меняла технику лежат из-за этого. Насколько помню что-то там было видно. И живот на разных месяцах беременности выглядит у всех по-разному. У кого-то и на 9 не особо что видно.
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Это что ещё такое?
Почему на ринге трое?
Третий-лишний,
Нет его в олимпийском списке,
И вдвоём на одного не по-олимпийски!!!
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Ответ DivanGeneral
Шпага оружие все же. Интересно, могут ли женщины невольно беречь беременную соперницу (если эту беременность хорошо видно), даже понимая что есть защита и угрозы нет?
Ну это медики должны решать и она сама. Так что думаю все риски должны были быть рассмотрены
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Придумать?🤡😄 тебе сколько лет дитё? )
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Как жаль, что роды все-таки не сучились...ведь на это был расчет? Шоу, шоу любой ценой, даже о здоровье не думают!
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Мир сошел с ума...
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Комментарий удален модератором
Это от недалекого ума,
как говорится у кого какие приоритеты,
Она сама наверно только на олимпиаде и узнала)
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Двое на одну..? Не честно же(хотя двоим и тяжелее))
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