Олимпиада-2024, 29 июля, все медали дня: будет разыграно 19 комплектов наград

Теги плавание прыжки в воду спортивная гимнастика дзюдо гребля на байдарках и каноэ рапира сабля конкур Олимпиада-2024 Водные виды

29 июля на Олимпиаде в Париже разыграют 19 комплектов медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

29 июля

Стрельба

Пневматическая винтовка, 10 м

Женщины

10:30

Мужчины

13:00

Прыжки в воду

Мужчины, синхронная вышка, 10 м

12:00

Конный спорт

Командное троеборье, конкур

13:15

Личное троеборье, конкур

16:00

Маунтинбайк

Мужчины, велокросс

15:10

Скейтбординг 

Мужчины, стрит 

18:00

Стрельба из лука

Мужчины, командное первенство

18:11

Гребной слалом 

Мужчины, каноэ-одиночки

18:20

Спортивная гимнастика

Мужчины, командное многоборье

18:30

Дзюдо

Женщины, до 57 кг

18:38

Мужчины, до 73 кг

19:09

Плавание

Женщины

400 м, комплекс

21:30

100 м, брасс

22:32

200 м, вольный стиль 

22:48

Мужчины

200 м, вольный стиль 

21:43

100 м, спина 

22:22

Фехтование

Женщины, сабля

22:45

Мужчины, рапира

23:10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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6 комментариев
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Россия вперёд
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Ответ VMX1389
Ну если вы знаете правила, и нарушаете их, то причем тут жестокие организаторы????? Они их заставили нарушать правила?
А главное, зачем им было подсматривать за тренировкой Новой Зеландим, если Канада итак бы спокойно их обыграла бы. Что они там могли увидеть, перекатывание мячей на тренировке? Чушь какая то. По мне так ошибка судьи в матче судьбоносная намного важнее и критичнее, но очков почему то в таких случаях не отнимают ни у кого. И ещё. Почему отняли сразу 6 очков, если они нарушили правила только с Новой Зеландией, с одной сборной, ну так с ними в игре и лишите 3 очков. Они же не запускали дрон ещё и к француженкам, а получается их лишили и победы над Францией. Как так? Идиотизм полный. Скандал полнейший. Я такого никогда не помню, лишить сразу 6 очков!!!! при чем не кого - нибудь, а олимпийских чемпионок. Нонсенс
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Велокросс будет на зимних ОИ-2030, и то не факт.
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Ответ Евген Шош_1116267774
Россия вперёд
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