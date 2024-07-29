Олимпиада-2024, 29 июля, все медали дня: будет разыграно 19 комплектов наград

29 июля на Олимпиаде в Париже разыграют 19 комплектов медалей.

игры-2024

Париж, Франция

29 июля

Стрельба

Пневматическая винтовка, 10 м

Женщины

10:30

Мужчины

13:00

Прыжки в воду

Мужчины, синхронная вышка, 10 м

12:00

Конный спорт

Командное троеборье, конкур

13:15

Личное троеборье, конкур

16:00

Маунтинбайк

Мужчины, велокросс

15:10

Скейтбординг

Мужчины, стрит

18:00

Стрельба из лука

Мужчины, командное первенство

18:11

Гребной слалом

Мужчины, каноэ-одиночки

18:20

Спортивная гимнастика

Мужчины, командное многоборье

18:30

Дзюдо

Женщины, до 57 кг

18:38

Мужчины, до 73 кг

19:09

Плавание

Женщины

400 м, комплекс

21:30

100 м, брасс

22:32

200 м, вольный стиль

22:48

Мужчины

200 м, вольный стиль

21:43

100 м, спина

22:22

Фехтование

Женщины, сабля

22:45

Мужчины, рапира

23:10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.