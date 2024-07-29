Олимпиада-2024, 29 июля, все медали дня: будет разыграно 19 комплектов наград
29 июля на Олимпиаде в Париже разыграют 19 комплектов медалей.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
29 июля
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м
Женщины
10:30
Мужчины
13:00
Прыжки в воду
Мужчины, синхронная вышка, 10 м
12:00
Конный спорт
Командное троеборье, конкур
13:15
Личное троеборье, конкур
16:00
Маунтинбайк
Мужчины, велокросс
15:10
Скейтбординг
Мужчины, стрит
18:00
Стрельба из лука
Мужчины, командное первенство
18:11
Гребной слалом
Мужчины, каноэ-одиночки
18:20
Спортивная гимнастика
Мужчины, командное многоборье
18:30
Дзюдо
Женщины, до 57 кг
18:38
Мужчины, до 73 кг
19:09
Плавание
Женщины
400 м, комплекс
21:30
100 м, брасс
22:32
200 м, вольный стиль
22:48
Мужчины
200 м, вольный стиль
21:43
100 м, спина
22:22
Фехтование
Женщины, сабля
22:45
Мужчины, рапира
23:10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.