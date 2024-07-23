WADA оспорило оправдание французской рапиристки Тибюс по допинг-делу. Она утверждала, что запрещенное вещество попало в организм через секс

WADA обжаловала оправдание французской рапиристки Изауры Тибюс по допинг-делу.

Об этом сообщает L’Equipe. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало соответствующую апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оправдал 32-летнюю Тибюс, в чьей допинг-пробе нашли остарин. Спортсменка убедила арбитров в том, что вещество попало в ее организм путем сексуального контакта с мужем – фехтовальщиком Рэйсом Аймбоденом.

Тибюс заявлена на Олимпийские игры в Париже, но ее результаты могут быть аннулированы в случае, если апелляцию WADA удовлетворят уже после ее выступления.

Тибюс – серебряный призер Токио-2020 в командной рапире и чемпионка мира 2022 года в индивидуальном турнире.

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