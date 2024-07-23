WADA оспорило оправдание французской рапиристки Тибюс по допинг-делу. Она утверждала, что запрещенное вещество попало в организм через секс

Теги допинг рапира WADA сборная Франции жен CAS Изаура Тибюс Фехтование

WADA обжаловала оправдание французской рапиристки Изауры Тибюс по допинг-делу.

Об этом сообщает L’Equipe. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало соответствующую апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оправдал 32-летнюю Тибюс, в чьей допинг-пробе нашли остарин. Спортсменка убедила арбитров в том, что вещество попало в ее организм путем сексуального контакта с мужем – фехтовальщиком Рэйсом Аймбоденом.

Тибюс заявлена на Олимпийские игры в Париже, но ее результаты могут быть аннулированы в случае, если апелляцию WADA удовлетворят уже после ее выступления.

Тибюс – серебряный призер Токио-2020 в командной рапире и чемпионка мира 2022 года в индивидуальном турнире.

Допинг через секс: как это возможно и реально ли доказать? Разбираемся раз и навсегда

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27 комментариев
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Нужно было использовать проверенный вариант товарища Найтона: откушала бычьего хвоста.
И докажите что не ела.
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Через какой именно секс? Чтоб следующие спортсменки не повторяли таких ошибок и применяли секс исключительно в оставшиеся и безопасные для допинга места.
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Оправдываться попаданием допинга через секс только североамериканцам можно
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Ну и пусть через секс, какая разница, тем более если с мужем, который так же спортсменом является, явно имеет представление о допинге и его последствиях. Тут надо на мужа в суд подавать за умышленный ввод допинга)
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Ответ Verhovn
Может даже что пониже хвоста. Так более достоверно)
Не исключаю.
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Ответ Verhovn
О как! оригинальная версия.)) Какие будут мнения?))
Врёт как дышит. :)
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Ответ Bayern2004
Нужно было использовать проверенный вариант товарища Найтона: откушала бычьего хвоста. И докажите что не ела.
Может даже что пониже хвоста. Так более достоверно)
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Комментарий скрыт
Да я бегло уже знаком с вопросом. Легкоатлета этого " бычий хвост" отмазала та же шарашкина контора американская. Научным сообществом это не подтверждено. Не надо натягивать сову на глобус.
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Попахивает расизмом
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Может я чего-то не понимаю, но как может взрослая женщина, профессиональная спортсменка заниматься сексом с мужчиной, который принимает запрещённые препараты, без контрацепции, зная, что эти препараты могут у нее найти в анализах.
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Комментарий скрыт
Что за экскременты?
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Перешпилиться уже не получится
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Комментарий скрыт
Даже через экскременты?
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Ответ Kermit
Врёт как дышит. :)
А дышит часто.
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Ответ Kermit
Врёт как дышит. :)
Однозначно!
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Итого ты просто не читал)
Ну удиви меня. Хотя, можешь не трудиться...У Симоны Байлз намного больше аргументов для допинга. И у всех американских спортсменов))
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Ответ Bayern2004
Нужно было использовать проверенный вариант товарища Найтона: откушала бычьего хвоста. И докажите что не ела.
Нужно было заниматься классическим фехтованием, а не образным))
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А канадке с веслом прокатило.
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Не тот паспорт чтобы такое заявлять.
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Дедушка правдоподобней выглядит. 😊 Надежда на то, что чем нелепей версия, тем больше шансов,, что прокатит? И как проверить? 😁
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Оральный видимо. Иначе непонятно как он в таких пропорциях смог попасть в организм)))
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О как! оригинальная версия.)) Какие будут мнения?))
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