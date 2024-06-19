WADA настаивает на 4-летней дисквалификации гребцов Моргачева и Сорина

Теги допинг WADA сборная России Никита Моргачев РУСАДА CAS Павел Сорин ДАК РУСАДА Гребля

WADA настаивает на 4-летней дисквалификации российских гребцов Моргачева и Сорина.

В июне 2021 года перед Олимпиадой в Токио у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружили мельдоний в допинг-пробах.

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) признал спортсменов невиновными в сознательном употреблении запрещенного вещества и не стал назначать срок дисквалификации.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Вроде бы и все сроки прошли, но как-то они в самый последний момент все-таки подали эту апелляцию. Потом они просили отсрочку на подготовку апелляционной записки, в которой объяснили, с чем они не согласны. Тоже они долго готовили там с опозданием, отсрочки просили. Процесс идет, говорят, что слушания пройдут в течение этого года, но дата их пока не утверждена.

Всемирное антидопинговое агентство требует для нас 4 года. Что их не устраивает? Тут такая ситуация, что когда спортсмен говорит, что к ним как-то случайно каким-то образом в организм что-то попало, то эта версия больше принимается на веру, чем когда кто-то подбросил.

Потому что когда кто-то подбросил, кто-то подмешал, то здесь, конечно, должны сказать свое веское слово правоохранительные органы. А у нас ситуация случилась в Греции, где российские правоохранительные органы не имели возможности провести следственные мероприятия», – сказал Моргачев.

«Мы доказали на полиграфе, что партнер по команде подсыпал нам допинг». Детектив из гребли

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