Колобков о нейтральном статусе на ОИ: «Это не очень прилично, стоит много раз подумать. Но наши спортсмены – взрослые люди, пусть решают сами»

Теги Ирина Винер Олимпийская сборная России Павел Колобков Париж-2024 Фехтование

Павел Колобков считает, что спортсмены должны сами принимать решение насчет ОИ.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что атлеты, которые поедут на Олимпиаду в Париже в составе нейтральной команды, будут выступать за «команду бомжей».

«Мне больше близка в этом смысле позиция Ильгара Мамедова. Я уважаю позицию Ирины Винер, она заслужила право говорить то, что она думает.

Я считаю, что МОК сделал унизительное предложение для наших спортсменов. Эти условия приносят раскол в команды, федерации, в отношения спортсменов. Это неправильно, когда лучшие спортсмены не допускаются, вместо них едут другие.

Мне кажется, что принимать решение об участии в Олимпийских играх в таких условиях не очень прилично и стоит много раз подумать. Но наши спортсмены – взрослые люди, пусть сами принимают решение», – сказал экс-министр спорта России. 

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

1 комментарий
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А в чем не приличие? По-моему, не приличны совсем другие вещи, за которые сейчас награды стали давать в нашей стране, а ехать спортсмену на Олимпийские игры -это не только прилично, но и естественно для спортсмена. Элементарные же вещи
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