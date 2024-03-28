Колобков о нейтральном статусе на ОИ: «Это не очень прилично, стоит много раз подумать. Но наши спортсмены – взрослые люди, пусть решают сами»

Павел Колобков считает, что спортсмены должны сами принимать решение насчет ОИ.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что атлеты, которые поедут на Олимпиаду в Париже в составе нейтральной команды, будут выступать за «команду бомжей».

«Мне больше близка в этом смысле позиция Ильгара Мамедова. Я уважаю позицию Ирины Винер, она заслужила право говорить то, что она думает.

Я считаю, что МОК сделал унизительное предложение для наших спортсменов. Эти условия приносят раскол в команды, федерации, в отношения спортсменов. Это неправильно, когда лучшие спортсмены не допускаются, вместо них едут другие.

Мне кажется, что принимать решение об участии в Олимпийских играх в таких условиях не очень прилично и стоит много раз подумать. Но наши спортсмены – взрослые люди, пусть сами принимают решение», – сказал экс-министр спорта России.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024