Поздняков об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Подписание документа, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением законодательства»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Политика дискриминация Фехтование

Станислав Поздняков обвинил МОК в дискриминационных условиях допуска до ОИ-2024.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Согласно критериям Международного олимпийского комитета (МОК), россияне смогут выступить в нейтральном статусе, если они не связаны с силовыми структурами и не поддерживают боевые действия. Также условия допуска не относятся к командным видам спорта.

«Мое личное убеждение, что все соревнования, включая Олимпийские игры, должны проходить на недискриминационных условиях для всех спортсменов. В соответствии с Олимпийской хартией должны быть исключены любые преследования по полу, вероисповеданию и, безусловно, по политическим взглядам.

На сегодняшний день МОК грубо игнорирует Олимпийскую хартию в этой части и, безусловно, подписание документа [российскими спортсменами] для участия в Олимпийских играх, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением российского законодательства. Не уверен, что в таком случае наши спортсмены будут его подписывать», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

 

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17 комментариев
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Текст "документа" в студию!
Может я, конечно, что-от пропустил, но среди 100500 упоминаний ни одной ссылки или перепечатки не видел
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Наши чинуши говорят и оглядываются, чтобы , если что, сразу переобуться
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Уверен, что если документ опубликовать, все высказывания чиновников покажутся полнейшим бредом.
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Уже достаточно длительное время эта тема обсуждается. Не верю, что не хватило времени до сих пор разобраться в законодательстве, нарушат ли что спортсмены или нет.
Думаю никто не разбирается а просто ждут решения сами знаете кого.
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Поздняков: Документ я не читал, но осуждаю!
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Чушь, бред и фантазия.
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Поздняков теперь каждую неделю будет напоминать сомневающимся о криминальной ответственности российских спортсменов за участие в олимпиаде в Париже. Чтоб всегда можно было соскочить, указывается дополнение "возможном"...
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Поздняков: "Я правда не видел ни одного документа в жизни, но помню, проходили в школе, что это страшные документы."
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Пусть Поздняков выложит этот документ, подписанием которого пугает не шибко умных.
Любой грамотный лучше учителя физкультуры Позднякова разберётся в соответствии документа законодательству.
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Этот аргумент уже выкатывали. Давайте хоть что-то свежее, а то совсем там в кабинетах обленились...
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Ради интереса пытался найти на сайтах некоторых федераций, обычно не проблема. Но тут глухо со всех сторон. По идее это форма подачи заявления для допуска в статусе нейтрального спортсмена
МОК озвучило в декабре прошлого года, что условия допуска (именно на Олимпиаду) не меняются, и совпадают с ранее спущенными сверху на федерации условиями для допуска к их соревнованиях. Однако и федерации, каждая по своему отреагировали на рекомендации МОК.
Предположу, что пока и подписывать нечего именно со стороны МОК, и они будут пытаться так же все решить руками федераций.
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В соответствии с Олимпийской хартией должны быть исключены любые преследования по полу, вероисповеданию и, безусловно, по политическим взглядам. В российском законодательстве такие ограничения не установлены - сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.
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В России есть законодательство, а не хотелки царя? Однааако.
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Ответ Dinamik1
Хватит сопли жевать.На таких условиях мы не едим и баста!(это не тот который поет).
"мы не едим и баста!" --- Если не кушать, то с голоду помрёте.
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Ответ Michael1969
В том-то и дело, что в декларации, которую якобы (потому что никто никогда эту декларацию не выкладывал) требуется подписать, похоже, требуется сделать только заявления о том, что не связан с вооружёнными силами, правоохранительными органами (видимо, из-за Росгвардии, потому что они считаются у нас правоохранительными, т.е. полицейскими силами, но при этом могут использоваться и используются вне территории России, что не соответствует концепции полиции в мире), не получал государственного финансирования на свою подготовку. Никаких требований к политическим взглядам спортсмена не предъяаляется, похоже. Найти тут хоть какое-то нарушение российских законов нельзя, спортсменов просто запугивают.
Найти тут хоть какое-то нарушение российских законов нельзя, спортсменов просто запугивают.
Прикажет и найдут нужные нарушения.
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