Поздняков об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Подписание документа, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением законодательства»

Станислав Поздняков обвинил МОК в дискриминационных условиях допуска до ОИ-2024.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Согласно критериям Международного олимпийского комитета (МОК), россияне смогут выступить в нейтральном статусе, если они не связаны с силовыми структурами и не поддерживают боевые действия. Также условия допуска не относятся к командным видам спорта.

«Мое личное убеждение, что все соревнования, включая Олимпийские игры, должны проходить на недискриминационных условиях для всех спортсменов. В соответствии с Олимпийской хартией должны быть исключены любые преследования по полу, вероисповеданию и, безусловно, по политическим взглядам.

На сегодняшний день МОК грубо игнорирует Олимпийскую хартию в этой части и, безусловно, подписание документа [российскими спортсменами] для участия в Олимпийских играх, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением российского законодательства. Не уверен, что в таком случае наши спортсмены будут его подписывать», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.

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