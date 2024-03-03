Поздняков об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Подписание документа, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением законодательства»
Станислав Поздняков обвинил МОК в дискриминационных условиях допуска до ОИ-2024.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Согласно критериям Международного олимпийского комитета (МОК), россияне смогут выступить в нейтральном статусе, если они не связаны с силовыми структурами и не поддерживают боевые действия. Также условия допуска не относятся к командным видам спорта.
«Мое личное убеждение, что все соревнования, включая Олимпийские игры, должны проходить на недискриминационных условиях для всех спортсменов. В соответствии с Олимпийской хартией должны быть исключены любые преследования по полу, вероисповеданию и, безусловно, по политическим взглядам.
На сегодняшний день МОК грубо игнорирует Олимпийскую хартию в этой части и, безусловно, подписание документа [российскими спортсменами] для участия в Олимпийских играх, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением российского законодательства. Не уверен, что в таком случае наши спортсмены будут его подписывать», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
Может я, конечно, что-от пропустил, но среди 100500 упоминаний ни одной ссылки или перепечатки не видел
Думаю никто не разбирается а просто ждут решения сами знаете кого.
Любой грамотный лучше учителя физкультуры Позднякова разберётся в соответствии документа законодательству.
МОК озвучило в декабре прошлого года, что условия допуска (именно на Олимпиаду) не меняются, и совпадают с ранее спущенными сверху на федерации условиями для допуска к их соревнованиях. Однако и федерации, каждая по своему отреагировали на рекомендации МОК.
Предположу, что пока и подписывать нечего именно со стороны МОК, и они будут пытаться так же все решить руками федераций.
Прикажет и найдут нужные нарушения.