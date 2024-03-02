Поздняков об Олимпиаде: «Результаты многими странами не будут рассматриваться как справедливые из-за отсутствия сильнейших российских спортсменов»

Станислав Поздняков заявил, что многие страны не признают результаты Олимпиады.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить спортсменов из России к Олимпийским играм-2024 – только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий.

«Думаю, Игры и результаты многими странами не будут рассматриваться как справедливые из-за отсутствия сильнейших наших спортсменов.

Подчеркну, что олимпийское движение не имеет знака равенства с МОК. Мы будем ценить и продвигать идеалы Пьера де Кубертена», – сказал глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков.

« стал заложником коммерциализации, чтобы зарабатывать деньги на спорте. МОК стал заложником интересов трансконтинентальных корпораций, которые диктуют политику в международном спорте», – цитирует Позднякова ТАСС.

Летняя Олимпиада в пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.