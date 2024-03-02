Поздняков об Олимпиаде: «Результаты многими странами не будут рассматриваться как справедливые из-за отсутствия сильнейших российских спортсменов»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 ТАСС Пьер де Кубертен Легкая атлетика

Станислав Поздняков заявил, что многие страны не признают результаты Олимпиады.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить спортсменов из России к Олимпийским играм-2024 – только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий. 

«Думаю, Игры и результаты многими странами не будут рассматриваться как справедливые из-за отсутствия сильнейших наших спортсменов.

Подчеркну, что олимпийское движение не имеет знака равенства с МОК. Мы будем ценить и продвигать идеалы Пьера де Кубертена», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. 

«МОК стал заложником коммерциализации, чтобы зарабатывать деньги на спорте. МОК стал заложником интересов трансконтинентальных корпораций, которые диктуют политику в международном спорте», – цитирует Позднякова ТАСС.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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19 комментариев
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Да, да, да…. Да похрен всем… будем мы или не будем на Олимпиаде
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Северная Корея, Венесуэла, Иран, это уже многие страны!?
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Да в знак солидарности вообще скорее всего 80 % стран мира бойкотируют ОИ в Париже.
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Сначала говорили за всех граждан в своей стране, теперь уже полезли в другие страны. Там как-нибудь без сопливого мнения бывшего фехтовальщика разберутся.

Имперство (глупость) не знает границ у российских чиновников, нужны более жёсткие санкции в их отношении, чтобы завыли на Луну.
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Ответ almabot
Северная Корея, Венесуэла, Иран, это уже многие страны!?
Эритрея где, где Эритрея я вас спрашиваю?!))
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Прямо как в анекдоте про поручика Ржевского:
- Не поверите, господа - выигрывал и плакал...
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Т.е. хоккейное золото в 2018 справедливым не является?
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То есть представители НОК этих стран лично позвонили Позднякову и сообщили об этом. Хорош уже фантазировать на эту тему. Спортсмены выходят и соревнуются, в последнюю очередь, думая о том, все ли сильнейшие приехали. Нельзя же государственному человеку со спортивным прошлым, постоянно нести такую хрень. Самому стыдно должно быть. Хотя о чем это я?
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да, ладно. Спорт стал заложником коммерциализации? Никогда так не было. Как хорошо, что наши спортсмены выступают за идею. Большунов с утра курьером побегал, потом на тренировку. Даже собственный бренд на заработанные деньги сам продвигает. Вяльбе в совет директоров Спартака хотела исключительно по зову сердца. Вот только как художественные гимнастки умудряются бесплатно выступать, не понятно. Чем зарабатывают?
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Большинство спортсменов мира всерьёз рассматривают только результаты спартакиады
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Все страны обойдутся без вас и ваших бесконечных истерик и допинговых скандалов.
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Бойкот ОИ-84 кроме СССР поддержали 17 стран ((Ангола, Афганистан, Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР, Йемен, КНДР, Куба, Лаос, Монголия, Польша, Чехословакия и Эфиопия, а также Верхняя Вольта, Иран и Ливия). Это хоть как-то было похоже на "многие страны за нас". А сейчас эта риторика больше напоминает пускание пузырей в луже.
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Мантра. Успокаивают себя.
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Говори за себя, другие сами за себя скажут. Не надо никому навязывать свое мнение
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Мы будем ценить и продвигать идеалы Пьера де Кубертена. Какие конкретно? Усач активно сотрудничал с гитлеровским режимом во время Берлинской олимпиады 1936 года и намеревался завещать права на свои книги Третьему рейху. Называл Гитлера "Ваше Превосходительство" и "одним из лучших творческих духов нашей эпохи". Активно бойкотировал СССР, не допуская советские команды к участию в олимпийском движении. В целом был наивным идеалистом
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Ответ skip-i-rich
Мы будем ценить и продвигать идеалы Пьера де Кубертена. Какие конкретно? Усач активно сотрудничал с гитлеровским режимом во время Берлинской олимпиады 1936 года и намеревался завещать права на свои книги Третьему рейху. Называл Гитлера "Ваше Превосходительство" и "одним из лучших творческих духов нашей эпохи". Активно бойкотировал СССР, не допуская советские команды к участию в олимпийском движении. В целом был наивным идеалистом
Учите историю. "Советские команды" не шли в мировой спорт сами.
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Ответ Санитар-волк
Учите историю. "Советские команды" не шли в мировой спорт сами.
То есть по Гитлеру возражений нет? Ну хорошо ) а вы не видите именно тут противоречий? Я в курсе, что Союз отвергал не только официальный западный спорт, но и Люцернский спортинтерн, созданный соц-демами
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интересно, как поведет себя эритрея, или как ее там? а вообще станислав это мозг, я просто поражен его мыслями искрометными
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Да.... Печально.... Неугомонится никак...Чем ближе ОИ, тем нервозней становится... Как бы кукуха не поехала...
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