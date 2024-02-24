Павел Колобков: «Возможно, ОКР придется стать более открытым и публично отстаивать позицию, чтобы общественное мнение стало сильнее и оказало свое давление на МОК и CAS»

Теги РФС МОК ОКР Павел Колобков CAS Министерство спорта России Фехтование

Павел Колобков считает, что ОКР должен отстаивать свои интересы публично.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 23 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе санкцию МОК.

«Честно сказать, многие из последних решений CAS кажутся мне весьма странными, как то же отстранение РФС (Российского футбольного союза) и наших команд. Я видел тогда исковое заявление и мотивировочную часть, но, на мой взгляд, все это мало относится к юриспруденции и какому-либо разумному обоснованию.

То же самое мы видим и здесь. К сожалению, кроме Спортивного арбитражного суда, другой, более высокой инстанции сейчас нет и практически бесполезно что-то дальше оспаривать.

Возможно, ОКР сейчас придется стать более открытым и публично отстаивать свою позицию, чтобы общественное мнение среди людей, болельщиков, спортсменов и функционеров стало более сильным и оказало свое давление на МОК и CAS. Пока этого не будет сделано, такие решения будут приниматься и впредь», – сказал бывший министр спорта России Колобков.

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25 комментариев
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Я просто не понимаю, зачем они дурачков из себя строят. И вот это всё говорят. Прекрасно же понятно, почему ОКР отстранили. Лучше бы просто молчали.
А вообще я не понимаю и другое, ну вот приняли ЛНР и ДНР в состав России, зачем там сразу какие-то Олимпийские структуры создавать, включать их в ОКР? Для чего? Это какие-то первостепенные задачи? Цель какая у всех этих бестолковых действий?
+28
-2
+26
Ответ Большое Путешествие Рузика
Я просто не понимаю, зачем они дурачков из себя строят. И вот это всё говорят. Прекрасно же понятно, почему ОКР отстранили. Лучше бы просто молчали. А вообще я не понимаю и другое, ну вот приняли ЛНР и ДНР в состав России, зачем там сразу какие-то Олимпийские структуры создавать, включать их в ОКР? Для чего? Это какие-то первостепенные задачи? Цель какая у всех этих бестолковых действий?
Мне иногда кажется, что у большинства действий цели нет, а есть "потому что я могу".
+10
-1
+9
перевожу с колобковского на понятный язык - давайте нам еще больше денег
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0
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Давайте вы еще Швейцарию на бумаге примите в свой состав, а потом возмущайтесь, что ваши балалаечные комитеты никто и в ус не ставит.
+7
-1
+6
Ответ Большое Путешествие Рузика
Я просто не понимаю, зачем они дурачков из себя строят. И вот это всё говорят. Прекрасно же понятно, почему ОКР отстранили. Лучше бы просто молчали. А вообще я не понимаю и другое, ну вот приняли ЛНР и ДНР в состав России, зачем там сразу какие-то Олимпийские структуры создавать, включать их в ОКР? Для чего? Это какие-то первостепенные задачи? Цель какая у всех этих бестолковых действий?
Чтобы показать, насколько им пофиг всякие моки и касы. И тут же начинают ныть, как их неправомерно везде банят. Шизофреническая непоследовательность, как и во всей внешней политике.
+5
-1
+4
Ответ Большое Путешествие Рузика
Я просто не понимаю, зачем они дурачков из себя строят. И вот это всё говорят. Прекрасно же понятно, почему ОКР отстранили. Лучше бы просто молчали. А вообще я не понимаю и другое, ну вот приняли ЛНР и ДНР в состав России, зачем там сразу какие-то Олимпийские структуры создавать, включать их в ОКР? Для чего? Это какие-то первостепенные задачи? Цель какая у всех этих бестолковых действий?
Я вот тоже этого не понимаю. Почему в российских областях нет отдельных олимпийских комитетов, а здесь умудрились создать во время боевых действий?
+4
0
+4
ОКР и вообще российский спорт уже 10 лет портит себе репутацию историями с допингом. Вот на это спортивные чиновники как-то могут повлиять самым прямым образом, а именно заняться спортивной медициной. А вот на международную политику, увы, ни они, ни болельщики никак не повлияют.
+4
-1
+3
Ну и что мок скажет то и будет, и будет по их нему. И ни какого давление не будет на мок
+3
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И каким же образом болельщики и спортсмены могут оказывать давление на МОК, CAS? Письма что ли писать или демонстрации устраивать? Ну бред ведь полный. Если у функционеров толком ничего не выходит, что могут сделать обычные граждане?
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Что ляпнул и сам не понял что ляпнул
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Так может уже просто определиться с позицией? Либо мы против всех, и не нужны нам никакие ОИ, потому что условия по допуску могут нарушить законодательство РФ, либо мы пластилиновые и готовы идти на любой компромисс. Для чего все эти попытки "на двух стульях..."
Ну понятно же, что вся ситуация эта не позволит нам участвовать. Так примите уже одну позицию все хором!
+1
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+1
Ответ Большое Путешествие Рузика
Я просто не понимаю, зачем они дурачков из себя строят. И вот это всё говорят. Прекрасно же понятно, почему ОКР отстранили. Лучше бы просто молчали. А вообще я не понимаю и другое, ну вот приняли ЛНР и ДНР в состав России, зачем там сразу какие-то Олимпийские структуры создавать, включать их в ОКР? Для чего? Это какие-то первостепенные задачи? Цель какая у всех этих бестолковых действий?
На самом цель очевидна - выслужиться перед начальством. Это главный мотив в системе с вертикалью власти.
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Общественные спортивные организации не должны ничего скрывать! По определению.
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Про давление(берем гвозди и молоток и садимся на брусчатку Монмартра с прибитыми яйцами и плакатом.. обязательное условие что тот кто это исполнит должен быть афроамериканцем-геем и очень любить Россию)
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Что-то зловещее в этом предостережении "более публичное отстаивание своих интересов"(
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Колобков, скажи пожалуйста, а у тебя давилка есть, которой давить на МОК и CAS ты собираешься?
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А зачем оказывать давление на МОК и CAS? Зачем нам эти содомитские западные игры? У нас же есть своя скрепная духовная спартакиада. И никаких там трансгендеров ))))
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делаем плохую мину при совсем плохой игре...
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Пока не прижали за все места закрытость ОКР его не смущала, получается 😃
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Открытые и публичные,
ну какое это имеет значение.
Не получится, так, что здесь мы рвем с западом ,
а здесь не рвем.
И всё будет по нашему желанию.
Когда замиримся, тогда и вернемся,
А сейчас плати взносы не плати взносы,
В решениях спорторганизаций
инициатива не у нас
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