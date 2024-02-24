Павел Колобков: «Возможно, ОКР придется стать более открытым и публично отстаивать позицию, чтобы общественное мнение стало сильнее и оказало свое давление на МОК и CAS»

Павел Колобков считает, что ОКР должен отстаивать свои интересы публично.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 23 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе санкцию МОК.

«Честно сказать, многие из последних решений CAS кажутся мне весьма странными, как то же отстранение РФС (Российского футбольного союза) и наших команд. Я видел тогда исковое заявление и мотивировочную часть, но, на мой взгляд, все это мало относится к юриспруденции и какому-либо разумному обоснованию.

То же самое мы видим и здесь. К сожалению, кроме Спортивного арбитражного суда, другой, более высокой инстанции сейчас нет и практически бесполезно что-то дальше оспаривать.

Возможно, ОКР сейчас придется стать более открытым и публично отстаивать свою позицию, чтобы общественное мнение среди людей, болельщиков, спортсменов и функционеров стало более сильным и оказало свое давление на МОК и CAS. Пока этого не будет сделано, такие решения будут приниматься и впредь», – сказал бывший министр спорта России Колобков.