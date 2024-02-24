Павел Колобков: «Возможно, ОКР придется стать более открытым и публично отстаивать позицию, чтобы общественное мнение стало сильнее и оказало свое давление на МОК и CAS»
Павел Колобков считает, что ОКР должен отстаивать свои интересы публично.
В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 23 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе санкцию МОК.
«Честно сказать, многие из последних решений CAS кажутся мне весьма странными, как то же отстранение РФС (Российского футбольного союза) и наших команд. Я видел тогда исковое заявление и мотивировочную часть, но, на мой взгляд, все это мало относится к юриспруденции и какому-либо разумному обоснованию.
То же самое мы видим и здесь. К сожалению, кроме Спортивного арбитражного суда, другой, более высокой инстанции сейчас нет и практически бесполезно что-то дальше оспаривать.
Возможно, ОКР сейчас придется стать более открытым и публично отстаивать свою позицию, чтобы общественное мнение среди людей, болельщиков, спортсменов и функционеров стало более сильным и оказало свое давление на МОК и CAS. Пока этого не будет сделано, такие решения будут приниматься и впредь», – сказал бывший министр спорта России Колобков.
А вообще я не понимаю и другое, ну вот приняли ЛНР и ДНР в состав России, зачем там сразу какие-то Олимпийские структуры создавать, включать их в ОКР? Для чего? Это какие-то первостепенные задачи? Цель какая у всех этих бестолковых действий?
Ну понятно же, что вся ситуация эта не позволит нам участвовать. Так примите уже одну позицию все хором!
ну какое это имеет значение.
Не получится, так, что здесь мы рвем с западом ,
а здесь не рвем.
И всё будет по нашему желанию.
Когда замиримся, тогда и вернемся,
А сейчас плати взносы не плати взносы,
В решениях спорторганизаций
инициатива не у нас