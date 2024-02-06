Левитин возглавил межведомственную комиссию Совета при президенте по спорту. В состав вошли Поздняков, Алаев, Дюков, Третьяк, Кремлев и Матыцин

Помощник Путина Игорь Левитин возглавил комиссию Совета при президенте по спорту.

Распоряжение Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, утвержден состав межведомственной комиссии по взаимодействию с негосударственными организациями Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Помимо Левитина в состав вошли еще 23 человека, в том числе президент Российской премьер лиги (РПЛ) Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, председатель исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев, министр спорта Олег Матыцин, главы Олимпийского (ОКР) и Паралимпийского (ПКР) комитетов России Станислав Поздняков и Павел Рожков, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, а также глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.