Левитин возглавил межведомственную комиссию Совета при президенте по спорту. В состав вошли Поздняков, Алаев, Дюков, Третьяк, Кремлев и Матыцин

Теги Владислав Третьяк РФС Владимир Путин Станислав Поздняков ОКР Игорь Левитин Александр Дюков Дмитрий Свищев Олег Матыцин ПКР Александр Алаев Павел Рожков Умар Кремлев Фехтование

Помощник Путина Игорь Левитин возглавил комиссию Совета при президенте по спорту.

Распоряжение Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, утвержден состав межведомственной комиссии по взаимодействию с негосударственными организациями Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Помимо Левитина в состав вошли еще 23 человека, в том числе президент Российской премьер лиги (РПЛ) Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, председатель исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев, министр спорта Олег Матыцин, главы Олимпийского (ОКР) и Паралимпийского (ПКР) комитетов России Станислав Поздняков и Павел Рожков, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, а также глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

47 комментариев
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Очередной пул отборных и прожженных российских чиновников бесспорно, теперь уже точно и определённо, раз и навсегда вознесет наш спорт на мировые вершины...
Ждем разработку дорожной карты и стратегию развития российского спорта до двухтысяча - кокого-то года !!
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Ещё одна кормушка для любителей ничего не делать!
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Ответ Александр Жердин
Ещё одна кормушка для любителей ничего не делать!
само название - "межведомственная комиссия по взаимодействию с негосударственными организациями Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта" - просто кричит об этом.)))
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Комиссия по не неочем и ничему.
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Вяльбе язык до мозолей натерла, а в комиссию не попала?
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Валерия Гавгавовича не хватает, без верного пса президента не пойдет дело)
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Выделить на это дело сто тысяч миллионов
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Ждём очередную "Стратегию 2030". Предыдущие же все уже перевыполнены!
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Классическое советское ППР. Посидели - по..болтали - разошлись.
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Правильно говорил Маяковской: прозаседавшиеся. Сколько дармоедов, которые не производят никаких материальных ценностей
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+12
Ответ Б.И.С.
само название - "межведомственная комиссия по взаимодействию с негосударственными организациями Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта" - просто кричит об этом.)))
МежведКомВНегОргСовПрезРазФизКулСпорт (российско-бробдингнегский словарь фискального языка)
+10
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Был я как-то на таких совещаниях комиссий, точнее организовывал их.........2 часа разговоры ни о чем, некоторые тупо сидят в телефоне, и им это оплачивают)
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Ответ Бартоломью
Очередной пул отборных и прожженных российских чиновников бесспорно, теперь уже точно и определённо, раз и навсегда вознесет наш спорт на мировые вершины... Ждем разработку дорожной карты и стратегию развития российского спорта до двухтысяча - кокого-то года !!
Твердо и четко!
+9
-1
+8
Управление по управлению всеми управлениями
+6
0
+6
Отечественна омерзительная восьмерка самая большая и омерзительная в мире.

Поэтому коллективный абама нам и завидует.
+6
-1
+5
Ну вот сейчас дело пойдет
+6
-1
+5
Ответ Бартоломью
Очередной пул отборных и прожженных российских чиновников бесспорно, теперь уже точно и определённо, раз и навсегда вознесет наш спорт на мировые вершины... Ждем разработку дорожной карты и стратегию развития российского спорта до двухтысяча - кокого-то года !!
до 2036 конечно карта. аккурат под конец "второго" срока. а там уже про это все забудут, да и список может поредеть - кто-то уйдет на другую синекуру в другое ведомство, кто-то улетит на пенсию в одну из западных стран нянчится с внуками и т.д. и т.п.
+5
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+5
Сколько бездельников
+4
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Клуб спортивных прокремлевских пропагандистов...
+5
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Вяльбе язык до мазолей натерли?🤔
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А потом эти же люди будут говорить о спорте вне политики)
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по взаимодействию с негосударственными организациями --- Деньги будут выбивать у бизнеса.
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0
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Очередная комиссия, которая будет заниматься хренью.
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Ответ Luna02
Вообще-то ,говорят о 23 ,а названы далеко не 23.Так что,может,и Вяльбе там
по ссылке полный документ, нет ни Вяльбе, ни Винер, обыдна жи!
+2
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Омерзительная восьмерка.
+2
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Запустили новую пилораму и наняли лучших слесарей по распилу.
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Ответ Заяцволк
Молодец какой ) Сможешь назвать хотя бы одну организацию, где такого не происходит ? На работе в компаниях у сотрудников бывают совещания, планёрки и т.п., где тоже разговоры ни о чём, и это время оплачивается. Вот у меня сейчас целый час было удалённое собрание, я во время него ролик на Ютубе смотрел, и мне тоже это время оплатят - вроде обычное явление по всей стране, чем же тогда эти собрания такие особенные, что нужно их как-то выделять из общего числа ? )
Тут про то что, сборы эти в пустоту. Могли бы сидеть по ведомствам и полезным делом заниматься.
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Ответ Александр Жердин
Ещё одна кормушка для любителей ничего не делать!
Почему ничего не делать, они буду советовать..осуждать что не процарское. Конечно брать на себя овтественность они не будут, они просто буду советовать,но это тоже много стоит! "Добрый совет дороже денег" как говориться
+2
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Ответ selso99
Вяльбе язык до мозолей натерла, а в комиссию не попала?
Вообще-то ,говорят о 23 ,а названы далеко не 23.Так что,может,и Вяльбе там
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Столько авторитетных людей, даже не знаю кого бы еще туда добавить...наверное не хватает Мутко и Ротенберга.
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