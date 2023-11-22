Софья Великая: «С уровнем фехтования в нашем виде все прекрасно. Нам бы дать только возможности, и мы покажем результаты»

Софья Великая высказалась об уровне фехтования в России в условиях отстранения.

— «Пока я действующий спортсмен, Игры дружбы и Игры БРИКС — следующая цель», — сказали вы. Для вас, как для человека, который уже выиграл все в своем виде спорта, это равноценная замена Олимпиаде?

— Когда только начались эти волнения с отказами и с ограничениями, это, конечно, был шок. Сейчас уже все приспособились и понимают, что это глобальные процессы, за которые один человек не отвечает. Решить эти проблемы на данный момент невозможно.

Удивляет, что нет прав, нет законов, коллективная ответственность по международным стандартам. С кого требовать, что требовать, какие ставить вопросы для решения? Поэтому мы сейчас углубляемся в спортивную историю нашей страны и развитие нашего детско-юношеского спорта.

— Уровень фехтования в России в условиях изоляции — какой он прямо сейчас, на ваш взгляд, в вашем виде оружия?

— С уровнем фехтования конкретно в нашем виде — все прекрасно. У нас замечательные специалисты: высококвалифицированные, с большим опытом, с мотивацией, с любовью к своему спорту, к людям, к детям. Поэтому все замечательно. Нам бы дать только возможности, и мы покажем результаты.

— Российским фехтовальщикам выборочно, но можно выезжать на международные старты. Многим может показаться, что с отстранением стало все плохо, потому что молодые ребята приезжают и не могут ничего выиграть. Есть объяснение, почему новое поколение пока не на уровне?

— Если это второй или третий резерв, им необходим определенный опыт. Это годы тренировок и участие на международных соревнованиях, чтобы показывать уровень.

На моем опыте можно посмотреть, что неважно, какое физическое состояние относительно идеального для соревнований. Всем все равно управляет голова. Это дополнительная тренировка психологическая на стрессоустойчивость для нас. Следовательно, кто сможет развить в себе эти качества, связанные с психоэмоциональным настроем, сможет и улучшить свои результаты, – сказала .