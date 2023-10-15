Павел Колобков: «Возможное переизбрание Баха на третий срок никак не повлияет на Россию. Но менять Олимпийскую хартию – не самое верное решение»

Теги МОК Павел Колобков Томас Бах Министерство спорта России Фехтование

Колобков не поддержал возможное изменении хартии МОК ради переизбрания Баха.

Ранее члены Международного олимпийского комитета (МОК) из Алжира, Доминиканской Республики и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания президента МОК Томаса Баха на третий срок.

«Возможное переизбрание Томаса Баха на третий срок никак не повлияет на Россию. Но менять Олимпийскую хартию – это не самое верное решение.

Хартия существует уже много десятилетий и очень хорошо написана. Просто не надо трактовать ее так, как выгодно некоторым людям. Тогда в отношении России не будет приниматься необоснованных решений», – сказал бывший министр спорта РФ Павел Колобков.

4 комментария

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Melnikov1968
А Конституцию РФ можно? Люди просили, умоляли, мешки писем отправили. Терешкова до сих пор прочитать не может. Лучше бы молчал.
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Lapo Elkann
Кубертен наверное вертится как шампур.
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Макгрэди номер 1
Будут крики "Уходи!" в твиторах или это другое?
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