Павел Колобков: «Возможное переизбрание Баха на третий срок никак не повлияет на Россию. Но менять Олимпийскую хартию – не самое верное решение»

Колобков не поддержал возможное изменении хартии МОК ради переизбрания Баха.

Ранее члены Международного олимпийского комитета (МОК) из Алжира, Доминиканской Республики и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания президента МОК Томаса Баха на третий срок.

«Возможное переизбрание Томаса Баха на третий срок никак не повлияет на Россию. Но менять Олимпийскую хартию – это не самое верное решение.

Хартия существует уже много десятилетий и очень хорошо написана. Просто не надо трактовать ее так, как выгодно некоторым людям. Тогда в отношении России не будет приниматься необоснованных решений», – сказал бывший министр спорта РФ Павел Колобков.