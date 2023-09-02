«Уверен, что эти движения украинских организаций раздражают все международное спортивное сообщество». Колобков о жалобе в МОК

Теги Павел Колобков сборная Украины жен Министерство спорта России сборная Украины Политика Фехтование

Павел Колобков считает, что действия Украины раздражают мировой спорт.

В августе Федерация фехтования Украины пожаловалась в Международный олимпийский комитет (МОК). Поводом стало нежелание Международной федерации фехтования (FIE) приостановить членство России.

«Я бы хотел посоветовать украинской федерации заняться развитием своего любимого вида спорта. Надеюсь, что там еще остались вменяемые люди, которые перестанут спорт смешивать с политикой и займутся своей непосредственной деятельностью. Все остальное обсуждать не имеет смысла: в спорте стало слишком много того, что к нему не имеет никакого отношения.

Уверен, что эти движения украинских спортивных организаций раздражают все международное спортивное сообщество», – сказал олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков.

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1 комментарий

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shahmur
Кому нужна твоя уверенность в этом. Должен добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности, хватит лохматить дедушку.
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