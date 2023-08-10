Верховная рада Украины одобрила проект обращения к другим странам об ограничении въезда российских атлетов

Украина обратилась к другим странам с призывом ограничить въезд российских атлетов.

Об этом сообщил олимпийский чемпион, депутат Верховной рады .

«Верховная рада обращается к лидерам и парламентам иностранных государств с просьбой ограничивать въезд на свою территорию российским и белорусским спортсменам, спортивным делегациям. Это будет непосредственно способствовать их недопуску к участию в международных спортивных соревнованиях», – написал Беленюк в соцсети.

Также украинский парламент призвал Международную федерацию фехтования (FIE) полностью отменить дисквалификацию и официально принести ей извинения, привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Харлан, и пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку .

Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала индивидуального турнира по сабле, матч завершился победой украинки со счетом 15:7. Смирнова, которая выступала в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки. Судьи дисквалифицировали украинку, но позднее бан был отменен.

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