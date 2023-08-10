Верховная рада Украины одобрила проект обращения к другим странам об ограничении въезда российских атлетов

Теги Олимпийская сборная России сборная Украины FIE Ольга Харлан Политика Жан Беленюк Анна Смирнова Фехтование

Украина обратилась к другим странам с призывом ограничить въезд российских атлетов.

Об этом сообщил олимпийский чемпион, депутат Верховной рады Жан Беленюк.

«Верховная рада обращается к лидерам и парламентам иностранных государств с просьбой ограничивать въезд на свою территорию российским и белорусским спортсменам, спортивным делегациям. Это будет непосредственно способствовать их недопуску к участию в международных спортивных соревнованиях», – написал Беленюк в соцсети. 

Также украинский парламент призвал Международную федерацию фехтования (FIE) полностью отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально принести ей извинения, привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Харлан, и пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову

Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала индивидуального турнира по сабле, матч завершился победой украинки со счетом 15:7. Смирнова, которая выступала в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки. Судьи дисквалифицировали украинку, но позднее бан был отменен.

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38 комментариев

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Bartez1986
Феерия. Харлан нарушила всем известные правила, а перед ней все должны извиниться. Ну и признать 146-кратной чемпионкой мира и его окрестностей
+42
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они повсюду
Дали бы по раде....
+13
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Aleksey Yashin
-Ограничивать въезд российским и белорусским спортсменам
-Официально принести Харлан извинения
-Привлечь к ответственности всех лиц
-Пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову

Не треснет Рада от таких требований? Я уже думал что дальше будет что-то типа: "Незамедлительно обязать все страны перевести Украине несколько миллионов долларов".
+14
-2
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Angry_bear
Вообще конечно крепнет ощущение, что украинские чиновники от спорта капитально поехали головой на почве русофобии. Харлан проявила неуважение и нарушила правила, наша спортсменка смиренно час ждала исполнения регламента...а сейчас перед Харлан дожны еще и извиниться...?! А не наоборот ли, часом?!!!
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Ghost Ghost
Жан Беленюк.... mamma mia
+9
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timur055
От мании величия там кажется у всех поехала крыша.
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Timur_A
Смирнову пожизненно дисквалифицировать за нарушение какого правила предлагают?
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Mohnatiy
Какие ещё смешные требования будут? При встрече с украинцами делать Ку и приседать три раза?
+7
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Angry_bear
Ответ Aleksey Yashin
-Ограничивать въезд российским и белорусским спортсменам -Официально принести Харлан извинения -Привлечь к ответственности всех лиц -Пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову Не треснет Рада от таких требований? Я уже думал что дальше будет что-то типа: "Незамедлительно обязать все страны перевести Украине несколько миллионов долларов".
Вот прямо с каждым словом солидарна. Реально какой-то сюр устроили....Особенно дисквал Смирновой умиляет - с какого...?!
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elkipalki
Ответ MalagaFC
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Иди море копай))
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murzzzzzilka
Ответ MalagaFC
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Чувак, тысячу разу уже обсудили, все ссылки на правила привели.
Украинская спортсменка их нарушила.
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murzzzzzilka
Трындец.
Принести извинения!
Пожизненно дисквалифицировать!
Я даже не знаю, как такое диагностировать……
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Фут.Боль
Ответ Amneris
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Афроукраинец.
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Виктор Ш.
Куда они все пишут... Уровень "спортивности" их страны падает с каждым годом - значение для мирового спорта околонулевое, но доносы и кляузы строчить они горазды.
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Amneris
Ответ Aleksey Yashin
-Ограничивать въезд российским и белорусским спортсменам -Официально принести Харлан извинения -Привлечь к ответственности всех лиц -Пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову Не треснет Рада от таких требований? Я уже думал что дальше будет что-то типа: "Незамедлительно обязать все страны перевести Украине несколько миллионов долларов".
А так происходит, когда сельпо не получают решительный отпор от покровителей, либо от оппонента. Пока Рада вообще стоит на месте, а остальной мир на задних лапках готов выполнять любой каприз, селюки в вышиванках наглеют. Ну, а с учётом того, что сейчас нормально быть фриком и заявлять об этом, все остальные только в восторге.
Чем обычно заканчиваются такие кейсы, всем понятно по истории.
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melwood- lfc
и грошей, дайте нам ещё немного грошей
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Алексей Гусев
Ответ ДМ-1чемпион
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Прошу? Вряд ли
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Angry_bear
Трудится рада, не покладая рук...радеет за ....а за что, интересно? неужто украинским спортсменам лучше будет, от того, что российским хуже..?! Нет, ну польским - 100% будет лучше)))), ибо уж так "любят" Россию-матушку. что аж кушать не могут))) но почему-то кажется, что многие украинские спортсмены всё понимают и зла российским спортсменам не желают...Могу ошибаться конечно(((
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Russ Ivan
Не хватает лишь требования переименовать Олимпиаду в Харланпиаду...
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Александр Романов
Ещё есть вопросы какое отношение у Бендер к нам ?
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ДМ-1чемпион
Ответ Алексей Гусев
Прошу? Вряд ли
Обращаются с просьбой это как раз просят!
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Алексей Гусев
Ответ che_guevara
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„«Великие нации всегда действовали как бандиты, а малые страны — как проститутки».“ — Стэнли Кубрик
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Amneris
Забавно, как автор подчищает даже нейтральные комментарии. Хочет пройти по статье?:) Это несложно устроить.
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murzzzzzilka
Ответ Александр Романов
Ещё есть вопросы какое отношение у Бендер к нам ?
Бендеры - это город в Приднестровье.
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Angry_bear
Ответ murzzzzzilka
Трындец. Принести извинения! Пожизненно дисквалифицировать! Я даже не знаю, как такое диагностировать……
Случай клинический, да....)))диагностике не поддается) ну, разве что "шизопаранойя в стадии обострения"))))
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