Верховная рада Украины одобрила проект обращения к другим странам об ограничении въезда российских атлетов
Украина обратилась к другим странам с призывом ограничить въезд российских атлетов.
Об этом сообщил олимпийский чемпион, депутат Верховной рады Жан Беленюк.
«Верховная рада обращается к лидерам и парламентам иностранных государств с просьбой ограничивать въезд на свою территорию российским и белорусским спортсменам, спортивным делегациям. Это будет непосредственно способствовать их недопуску к участию в международных спортивных соревнованиях», – написал Беленюк в соцсети.
Также украинский парламент призвал Международную федерацию фехтования (FIE) полностью отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально принести ей извинения, привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Харлан, и пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову.
Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала индивидуального турнира по сабле, матч завершился победой украинки со счетом 15:7. Смирнова, которая выступала в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки. Судьи дисквалифицировали украинку, но позднее бан был отменен.
Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе
-Официально принести Харлан извинения
-Привлечь к ответственности всех лиц
-Пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову
Не треснет Рада от таких требований? Я уже думал что дальше будет что-то типа: "Незамедлительно обязать все страны перевести Украине несколько миллионов долларов".
Украинская спортсменка их нарушила.
Принести извинения!
Пожизненно дисквалифицировать!
Я даже не знаю, как такое диагностировать……
Чем обычно заканчиваются такие кейсы, всем понятно по истории.