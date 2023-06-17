Тренер сборной России по фехтованию: «Интересно и волнующе вновь вернуться на международную арену. Организация ЧЕ в Болгарии – на высоком уровне»

Тренер российских шпажистов рассказал, как проходит чемпионат Европы в Болгарии.

К турниру в Пловдиве были допущены пять российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе.

Турнир проходит с 16 по 18 июня. Россиянки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова выиграли несколько предварительных поединков и вошли в число 32 сильнейших, также в тур прямого выбывания прошел Артем Саркисян.

«Интересно и волнующе вновь вернуться на международную спортивную арену после карантина в связи с коронавирусом и ограничений, наложенных международными спортивными властями, но большой разницы с соревнованиями двухлетней давности, когда мы последний раз выезжали на большие турниры, нет.

Мы спортсмены, наша задача – тренироваться и выступать на состязаниях, стараясь не обращать внимания на окружающие события, мы эту задачу выполняем, тренируемся очень плотно.

Подготовка к соревнованиям проходила в плановом порядке, в команду подбирали спортсменов, соответствующих международным требованиям. Работа в этом статусе нам пока непонятна, но тренировки ничем не отличаются от подготовки спортсменов сборной.

Команда в Болгарию приехала неопытная, для девушек, к примеру, это первый взрослый турнир, а для шпажиста Артема Саркисяна, он выступал в пятницу, международный турнир подобного уровня стал вторым в жизни. В сабле тоже будет выступать молодежь, практически не имеющая серьезного опыта взрослых стартов.

По факту, находясь здесь, в болгарском Пловдиве, мы не относимся к нашей федерации, соответственно, о поставленных задачах говорить сложно, тем более что непонятно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, как будет обеспечен допуск наших спортсменов на чемпионат мира и далее.

Нам понятен лишь российский соревновательный календарь, но все спортсмены, надеясь на будущее, тренируются упорно. Хотя всем нам и приходится тяжело в моральном плане.

Отношения с коллегами зависят от последних, а мы стараемся не обращать внимания на некоторые сомнительные ситуации, продолжаем спокойно работать. По большому счету, на нас здесь пристального внимания не обращают, что нас вполне устраивает.

Организация соревнований в Болгарии находится на высоком уровне. Нас встретили, хорошо разместили, контролируют вопросы безопасности. В пятницу удалось побывать у памятника «Алеши», зарядиться позитивной энергией. Так что все проходит в штатном режиме», – сказал Алексей Тихомиров.