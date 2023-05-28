Вениамин Решетников: «Следующий сезон для меня, скорее всего, будет последним, потому что уже возраст сказывается»

Российский саблист Вениамин Решетников сообщил, что завершит карьеру в следующем году.

«Шанс выступить на Олимпиаде? Лучше быть готовым, чем не быть готовым. Моя задача – дойти. Как у самурая, у которого нет цели, у него есть путь.

Следующий сезон для меня, скорее всего, будет последним, потому что уже возраст сказывается. Чем старше становишься, тем больше надо тренироваться, а это сложно физически и психологически.

В сборной я уже 17 лет, каждому спортсмену, как бы ни хотелось продолжать выступать, приходится заканчивать», – сказал Решетников.

Решетникову 36 лет, он является четырехкратным чемпионом мира по фехтованию.

Международная федерация фехтования не включила Решетникова в число россиян, допущенных к международным соревнованиям.