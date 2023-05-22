Тимур Сафин: «Я горд выступать за ЦСКА и отказываться от него не собираюсь, буду с ним всегда и буду представлять его цвета»

Теги рапира сборная России Париж-2024 Тимур Сафин Фехтование

Рапирист Тимур Сафин заявил, что не откажется от членства в ЦСКА ради допуска к стартам.

«Надежда умирает последней, как говорится, так что верим, ждем, а там уже как будет, не от нас это зависит. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы быть готовыми к Парижу. Если и не будет (Олимпиады), будем идти дальше, стремиться к другим целям.

Я сначала не понимал, почему не допускают, но я всячески стараюсь поддерживать свой клуб. Я горд выступать за ЦСКА и отказываться от него не собираюсь, буду с ним всегда и буду представлять его цвета.

Я считаю, что не нужно опускать руки, зацикливаться на этом. Нужно идти дальше через все преграды и тренироваться, стремиться к высоким результатам, усиливаться, поддерживать форму на российских стартах.

Все равно нас когда-нибудь допустят, поэтому нам надо быть готовыми к этому, чтобы показать свой максимум. Конечно, недопуски расстраивают, мы стараемся друг друга поддерживать, всячески себя подбадривать», – сказал олимпийский чемпион.

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