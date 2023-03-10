Сергей Чепиков: «Международная федерация фехтования – молодцы. Несмотря на политическую ситуацию, спорт должен нести миротворческую миссию»

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Сергей Чепиков отреагировал на новость о допуске российских фехтовальщиков к турнирам.

Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. 

«Международная федерация фехтования – молодцы, что идут навстречу нашим спортсменам и тренерам.

У нас очень хорошие результаты в фехтовании, начиная с высоких достижений Виктора Кровопускова, заканчивая другими атлетами. Надеюсь, это послужит примером другим международным спортивным федерациям.

Спорт должен объединять страны, а не наоборот. Несмотря на политическую ситуацию, спорт должен нести миротворческую миссию», – сказал экс-биатлонист.

Ого, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших

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