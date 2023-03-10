Васильев о допуске фехтовальщиков: «Это трусливые попытки прощупать почву. Должно быть заявление МОК, что необходимо снимать санкции с россиян»

назвал разовым исключением допуск российских фехтовальщиков к турнирам.

Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Думаю, что никакой тенденции нет. Это просто разовые исключения. Можно так параллель провести между теннисистами и нашими заокеанскими хоккеистами, которые играют в иностранных клубах, да и футболистами тоже.

Конкретной тенденции нет. Вот если бы что-то было заявлено со стороны Международного олимпийского комитета о том, что необходимо санкции снимать с российских спортсменов. А это все для того, чтобы прощупать почву, как будут все реагировать на то, что чуть-чуть дозволили.

Это трусливые попытки со стороны общества . Он олицетворяет весь этот и международные федерации. Они пытаются прощупать почву. Наш президент ОКР – фехтовальщик. Может быть, с ним как-то поговорили.

Должен быть сделан официальный посыл, в котором будет говориться, что российский спортсмен – такой же спортсмен и он не может нести ответственность за деятельность правительства государства, значит он должен выступать на равных основаниях со всеми вместе.

Такое заявление должно быть со стороны МОК. А в противном случае это все ерунда. Одна федерация захочет допустить, другая не захочет, одни более русофобы, другие менее», – сказал Васильев.