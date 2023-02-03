Мамедов о позиции МОК по допуску россиян: «Эти вбросы делаются, чтобы разделить общество на тех, кто может «скушать косточку», и на тех, кому она не нужна»

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов ФФР Париж-2024 Фехтование

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к международным стартам.

«Дайте хоть один документ, чтобы хоть что-то можно было конкретно сказать. Сегодня мнение такое, завтра другое, послезавтра третье. Когда мы получим хоть один официальный документ, можно будет о чем-то предметно говорить. Мы не можем сотрясать воздух, потому что его сотрясает МОК.

Убежден, что эти вбросы делаются, чтобы разделить общество на тех, кто может «скушать косточку», и на тех, кому она не нужна. Если, как говорил глава МОК, нас не должны дискриминировать по национальному признаку, мы должны быть допущены, но это была риторика в никуда.

А если мы не должны быть дискриминированы, допустите нас как полноправных членов олимпийской семьи к участию в Играх. Но этого не происходит, потому что сейчас просто проверяют нашу реакцию. Что они хотели, то и происходит – разделение «на красных и белых», «на белых и черных», – сказал Мамедов.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

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4 комментария

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marvelous
Ответ Alex1104
Засунем эту косточку по самое не хочу!
Засунете - выходит Ильгару Мамедову президенту ФФР )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Ответ Iuasamotu
За эту косточку надежды российские спортсмены ещё будут отчаянно драться. Радуйтесь, что вообще появилась идея её кинуть. Другое дело, что не всех нужно к ней подпускать, ибо некоторые отчаяные z-ребята уж много чего наговорили.
Засунем эту косточку по самое не хочу!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
За эту косточку надежды российские спортсмены ещё будут отчаянно драться. Радуйтесь, что вообще появилась идея её кинуть. Другое дело, что не всех нужно к ней подпускать, ибо некоторые отчаяные z-ребята уж много чего наговорили.
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Интересно Мамедов себя сам кем считает: красным, белым или черным❓🤔
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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