Мамедов о позиции МОК по допуску россиян: «Эти вбросы делаются, чтобы разделить общество на тех, кто может «скушать косточку», и на тех, кому она не нужна»

Президент Федерации фехтования России ( ) Ильгар Мамедов высказался о позиции Международного олимпийского комитета ( ) по допуску россиян к международным стартам.

«Дайте хоть один документ, чтобы хоть что-то можно было конкретно сказать. Сегодня мнение такое, завтра другое, послезавтра третье. Когда мы получим хоть один официальный документ, можно будет о чем-то предметно говорить. Мы не можем сотрясать воздух, потому что его сотрясает МОК.

Убежден, что эти вбросы делаются, чтобы разделить общество на тех, кто может «скушать косточку», и на тех, кому она не нужна. Если, как говорил глава МОК, нас не должны дискриминировать по национальному признаку, мы должны быть допущены, но это была риторика в никуда.

А если мы не должны быть дискриминированы, допустите нас как полноправных членов олимпийской семьи к участию в Играх. Но этого не происходит, потому что сейчас просто проверяют нашу реакцию. Что они хотели, то и происходит – разделение «на красных и белых», «на белых и черных», – сказал Мамедов.

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