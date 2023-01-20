Лоханов о разводе с Поздняковой: «Не понимаю, какое отношение к моей семье имеют Журова или Терюшков. Почему они позволяют себе говорить о том, чего не знают?»

Теги Светлана Журова Станислав Поздняков ОКР сборная России сборная России жен Роман Терюшков София Позднякова Константин Лоханов Фехтование

Бывший российский саблист Константин Лоханов рассказал о разводе с олимпийской чемпионкой Софьей Поздняковой.

Лоханов уехал в США в феврале 2022-го, Позднякова осталась в России. Отец Софьи – президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

– Мне не хочется выносить это в интервью. Пусть все, что было, останется между нами.

– А почему – ведь ее сторона не стесняется говорить о тебе публично?

– Потому что личная жизнь касается только двоих и никого больше. Я не понимаю, какое отношение к моей семье имеют Журова или Терюшков. Почему они позволяют себе говорить о том, чего не знают?

Мы взрослые люди. Я принял свое решение, она приняла свое. Так бывает. И если вы внимательно посмотрите, лично София ничего о нас не говорила в прессе.

– История не знает сослагательного наклонения, но все же: если бы не события в феврале – вы бы остались парой?

– Да, конечно. Ничего бы не случилось.

– Цитата из интервью твоего бывшего зятя Станислава Позднякова: «Воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов». Давай разбираться, что же там с фраппе?

– Если я за всю жизнь два раза выпил фраппе, то это максимум. Никогда не любил большие сладкие холодные напитки. Я даже не знал, что это такое, разобрался после вашего текста. И кстати, самоката любого цвета у меня тоже никогда не было.

– Когда ты прочитал эти слова – разозлился?

– Улыбнулся. Если бы там было что-то такое, что я реально люблю, что действительно про меня.... А так – мы только посмеялись с друзьями.

– Давай снова пофантазируем: если бы отцом Софии был другой человек, все могло бы быть иначе?

– Возможно, но мы этого уже никогда не узнаем. Не хочу спекулировать, – сказал Лоханов.

«Не люблю малиновый фраппе, и самоката у меня никогда не было». Бывший зять босса ОКР наконец заговорил – из Америки

«Испуганный любитель малинового фраппе». Так глава ОКР Поздняков назвал зятя-спортсмена, оставшегося в США

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Автору: зять - не Поздняков, а Лоханов. Поздняков - тесть.
Я сам не крупный специалист во всех этих деверях-шуринах, но кто зять, а кто тесть - совсем элементарно.
Кстати, подобные вещи часто выдают шпигунов...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вечно в бане
Ответ Bulat89
Бросить свою жену из-за политики...ну,такое...
То, что происходит последний год, это не «политика», это уже совсем другое слово.
И отношение к этому другому слову, характеризует человека, в глазах противоположной стороны(причём неважно, какой), куда сильнее, чем иные политические взгляды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Al561
Малиновый фраппе и желтый самокат у меня ассоциируется с успешным жизнерадостным человеком, ведущим энергичный и гармоничный образ жизни в культурной локации с хорошим климатом))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fewral
Как же тактично ответил!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Al561
Вовремя разбежались, пока еще не успели детей нарожать, имущества нажить.
Вся жизнь у обоих впереди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dani_Alves92
Ответ Sergei Zaika
Всё просто. Этим не умным людям нечего ответить по существу и они переходят на личные оскорбления. Заметьте, когда споришь с защитником войны, приводишь ему аргументы, он либо говорит, что где-то там ещё хуже или оскорбляет.
Особенно веселят аргументы типа «биолаборатории с гусями» 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Nikitin
Поздняков е зять а тесть - грамотеи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Ответ Alexander Lyakhov
Это касается интереса к публичным людям. Но при этом это не означает, что публичные люди должны комментировать или как-то раскрывать свою личную жизнь.
Какой-то странный коммент.

Кто не должен то? Кому?
Если оба из пары договорились соблюдать обет молчания, то всё будет ОК.
Если кто-то один из пары или родственник с его стороны открыл рот, то всё уже.....ящик пандоры открыт. Инфа утекает в сеть и начинается обсуждение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Романов
Потому что они комментаторы на гос обеспечении, считают, что имеют право говорить об всех и обо всём
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Lyakhov
Последний вопрос заставляет усомниться в адекватности интервьюера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Lyakhov
Ответ Montenegro Serbian
Потому что личная жизнь касается только двоих и никого больше. -------------- В теории да. Но в реальной жизни если ты политик, спортсмен, музыкант, актёр и.т.д, что относится к полю публичной деятельности, существуют издержки и побочные явления в виде того, что личная жизнь маловероятно что будет личной.
Это касается интереса к публичным людям. Но при этом это не означает, что публичные люди должны комментировать или как-то раскрывать свою личную жизнь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antismus
Ответ Bulat89
Бросить свою жену из-за политики...ну,такое...
Родственники из за войны друг с другом не разговаривают. Дети с родителям, братья с сестрами. Тоже самое и с женой может произойти. Живешь живешь так с человеком, а потом оказывается что человек этот мразь и поддерживает оккупантов, взрывы домов, чистки по этническому принципу. Понятное дело, тут развод без каких либо раздумий.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tnec
О Фраппе заговорил Поздняков 😁……. Сразу вспоминается мем - большая тетенька /бариста из школьной столовки с огромным баком КОФЕ. И большой половник ………. Скоро ! во всех кафешках страны
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Forza
Почему они позволяют себе говорить о том, чего не знают?(с)

Этим вопросом страна задается уже ни один год...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Ответ Александр Воронин
А что плохого в желтых самокатах и малиновом фраппе??? Зачем он вообще оправдывается? Уехал - молодец. И нехрен обращать внимание на всю эту провластную погань они этого не достойны. Нужно вообще эту погань игнорировать.
Зачем он вообще оправдывается?
-------------------
Между оправданием и пояснением есть разница. Вам следует расширить кругозор и уметь видеть разницу.
Если человек не хочет плодить слухи про себя и тем более всякую чепуху которая может к нему приклеится про жёлтые самокаты и малиновые фраппе, то можно и нужно пояснить. Кому надо, тот прочитает, поймёт и сделает выводы кто тут пустолайка (ответ: батя Поздняковой).

Ну и вообще, если уж изначально согласился дать интервью прекрасно понимая на какую тему оно будет нацелено, то глупо в процессе всего этого просто отмалчиваться. Либо не давай вообще, либо поясни свою позицию.
Он пояснил и уточнил некоторые моменты, что не так?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergei Zaika
Всё просто. Этим не умным людям нечего ответить по существу и они переходят на личные оскорбления. Заметьте, когда споришь с защитником войны, приводишь ему аргументы, он либо говорит, что где-то там ещё хуже или оскорбляет.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DrDro
Скандалы интриги расследования
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Степанов
Ну Терюшков любитель ерунды наговорить. Просто интересно когда они на работу ходят,и ходят ли вообще. Целыми днями только и комментируют кто где что сказал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bulat89
Бросить свою жену из-за политики...ну,такое...
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Потому что личная жизнь касается только двоих и никого больше.
--------------
В теории да.

Но в реальной жизни если ты политик, спортсмен, музыкант, актёр и.т.д, что относится к полю публичной деятельности, существуют издержки и побочные явления в виде того, что личная жизнь маловероятно что будет личной.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот под ногами майора
Ответ Александр Воронин
А что плохого в желтых самокатах и малиновом фраппе??? Зачем он вообще оправдывается? Уехал - молодец. И нехрен обращать внимание на всю эту провластную погань они этого не достойны. Нужно вообще эту погань игнорировать.
За фраппе особенно обидно
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Воронин
А что плохого в желтых самокатах и малиновом фраппе??? Зачем он вообще оправдывается? Уехал - молодец. И нехрен обращать внимание на всю эту провластную погань они этого не достойны. Нужно вообще эту погань игнорировать.
+62
-11
+51
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon69
Вызови их на дуэль и саблей своей протни и терюшкова и журову,да и почти весь депутатский корпус,мы будет только рады
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Потому что они пропаганда действующей власти, и повод нетривиальный
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mold-cel
эээ, а как же мы, комментаторы? мы тоже имеем право обсудить, наравне с Журовой и Терюшковой. В пятерочку кто ходил за пивасом? мы. С этих денег платились налоги и содержалась сборная по фектованию и остальные сборные. так что мы имеем право обсудить что делает в сан диего человек, которого Родина щедро поила березовым соком столько лет.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий