Лоханов о разводе с Поздняковой: «Не понимаю, какое отношение к моей семье имеют Журова или Терюшков. Почему они позволяют себе говорить о том, чего не знают?»

Бывший российский саблист Константин Лоханов рассказал о разводе с олимпийской чемпионкой Софьей Поздняковой.

Лоханов уехал в США в феврале 2022-го, Позднякова осталась в России. Отец Софьи – президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

– Мне не хочется выносить это в интервью. Пусть все, что было, останется между нами.

– А почему – ведь ее сторона не стесняется говорить о тебе публично?

– Потому что личная жизнь касается только двоих и никого больше. Я не понимаю, какое отношение к моей семье имеют Журова или Терюшков. Почему они позволяют себе говорить о том, чего не знают?

Мы взрослые люди. Я принял свое решение, она приняла свое. Так бывает. И если вы внимательно посмотрите, лично София ничего о нас не говорила в прессе.

– История не знает сослагательного наклонения, но все же: если бы не события в феврале – вы бы остались парой?

– Да, конечно. Ничего бы не случилось.

– Цитата из интервью твоего бывшего зятя : «Воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов». Давай разбираться, что же там с фраппе?

– Если я за всю жизнь два раза выпил фраппе, то это максимум. Никогда не любил большие сладкие холодные напитки. Я даже не знал, что это такое, разобрался после вашего текста. И кстати, самоката любого цвета у меня тоже никогда не было.

– Когда ты прочитал эти слова – разозлился?

– Улыбнулся. Если бы там было что-то такое, что я реально люблю, что действительно про меня.... А так – мы только посмеялись с друзьями.

– Давай снова пофантазируем: если бы отцом был другой человек, все могло бы быть иначе?

– Возможно, но мы этого уже никогда не узнаем. Не хочу спекулировать, – сказал Лоханов.

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