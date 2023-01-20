Лоханов о разводе с Поздняковой: «Не понимаю, какое отношение к моей семье имеют Журова или Терюшков. Почему они позволяют себе говорить о том, чего не знают?»
Бывший российский саблист Константин Лоханов рассказал о разводе с олимпийской чемпионкой Софьей Поздняковой.
Лоханов уехал в США в феврале 2022-го, Позднякова осталась в России. Отец Софьи – президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
– Мне не хочется выносить это в интервью. Пусть все, что было, останется между нами.
– А почему – ведь ее сторона не стесняется говорить о тебе публично?
– Потому что личная жизнь касается только двоих и никого больше. Я не понимаю, какое отношение к моей семье имеют Журова или Терюшков. Почему они позволяют себе говорить о том, чего не знают?
Мы взрослые люди. Я принял свое решение, она приняла свое. Так бывает. И если вы внимательно посмотрите, лично София ничего о нас не говорила в прессе.
– История не знает сослагательного наклонения, но все же: если бы не события в феврале – вы бы остались парой?
– Да, конечно. Ничего бы не случилось.
– Цитата из интервью твоего бывшего зятя Станислава Позднякова: «Воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов». Давай разбираться, что же там с фраппе?
– Если я за всю жизнь два раза выпил фраппе, то это максимум. Никогда не любил большие сладкие холодные напитки. Я даже не знал, что это такое, разобрался после вашего текста. И кстати, самоката любого цвета у меня тоже никогда не было.
– Когда ты прочитал эти слова – разозлился?
– Улыбнулся. Если бы там было что-то такое, что я реально люблю, что действительно про меня.... А так – мы только посмеялись с друзьями.
– Давай снова пофантазируем: если бы отцом Софии был другой человек, все могло бы быть иначе?
– Возможно, но мы этого уже никогда не узнаем. Не хочу спекулировать, – сказал Лоханов.
«Не люблю малиновый фраппе, и самоката у меня никогда не было». Бывший зять босса ОКР наконец заговорил – из Америки
«Испуганный любитель малинового фраппе». Так глава ОКР Поздняков назвал зятя-спортсмена, оставшегося в США
Я сам не крупный специалист во всех этих деверях-шуринах, но кто зять, а кто тесть - совсем элементарно.
Кстати, подобные вещи часто выдают шпигунов...
И отношение к этому другому слову, характеризует человека, в глазах противоположной стороны(причём неважно, какой), куда сильнее, чем иные политические взгляды.
Вся жизнь у обоих впереди.
Кто не должен то? Кому?
Если оба из пары договорились соблюдать обет молчания, то всё будет ОК.
Если кто-то один из пары или родственник с его стороны открыл рот, то всё уже.....ящик пандоры открыт. Инфа утекает в сеть и начинается обсуждение.
Этим вопросом страна задается уже ни один год...
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Между оправданием и пояснением есть разница. Вам следует расширить кругозор и уметь видеть разницу.
Если человек не хочет плодить слухи про себя и тем более всякую чепуху которая может к нему приклеится про жёлтые самокаты и малиновые фраппе, то можно и нужно пояснить. Кому надо, тот прочитает, поймёт и сделает выводы кто тут пустолайка (ответ: батя Поздняковой).
Ну и вообще, если уж изначально согласился дать интервью прекрасно понимая на какую тему оно будет нацелено, то глупо в процессе всего этого просто отмалчиваться. Либо не давай вообще, либо поясни свою позицию.
Он пояснил и уточнил некоторые моменты, что не так?
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В теории да.
Но в реальной жизни если ты политик, спортсмен, музыкант, актёр и.т.д, что относится к полю публичной деятельности, существуют издержки и побочные явления в виде того, что личная жизнь маловероятно что будет личной.