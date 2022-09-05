Поздняков о разводе дочери с Лохановым: «Воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить участь испуганных любителей малинового фраппе»

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что его дочь, двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова, разводится с саблистом Константином Лохановым.

Сообщалось, что Лоханов, который является четырехкратным чемпионом мира среди юниоров, уже несколько месяцев находится в США и не планирует возвращаться в Россию.

«Я подтверждаю информацию. Считаю, что воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов.

Семья и близкие друзья оказывают ей всю необходимую моральную поддержку», – рассказал Поздняков.

Олимпийская чемпионка Позднякова разводится с саблистом Лохановым, который переехал в США («Матч ТВ»)

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